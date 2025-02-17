GENOCIDIO EN GAZA
1 min de lectura
Si hubiera más Israel en Oriente Medio el mundo sería más seguro
Declaraciones polémicas de Marco Rubio
esp_image_MarcoRubio / TRT Español
17 de febrero de 2025

Con esta controvertida declaración, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reafirmó en Jerusalén su respaldo incondicional a Israel. Durante una conferencia con Netanyahu, lo calificó como un modelo de paz y democracia, alineándose con la postura de la Administración Trump. Sin embargo, evitó mencionar los bombardeos israelíes en Gaza que, en más de 15 meses de ofensiva, han causado miles de víctimas civiles y una inmensa destrucción.

