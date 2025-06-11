EE.UU. Y CANADÁ
1 min de lectura
EE.UU. planea deportar a Guantánamo a 9.000 migrantes indocumentados
La Casa Blanca planea trasladar hasta 9.000 personas sin papeles al centro de detención en la bahía de Guantánamo, según revelan The Washington Post y Politico.
esp_image_migrants / TRT Español
11 de junio de 2025

Entre los posibles enviados hay ciudadanos de Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Turquía, Ucrania y varios países más. Desde febrero ya se retiene allí a unos 500 migrantes que permanecerían “temporalmente” antes de ser deportados.

Trump defiende la medida como parte de su ofensiva contra la migración irregular; organismos de derechos humanos hablan de criminalización masiva y recuerdan el historial de abusos de la base.

