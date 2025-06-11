11 de junio de 2025
Entre los posibles enviados hay ciudadanos de Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Turquía, Ucrania y varios países más. Desde febrero ya se retiene allí a unos 500 migrantes que permanecerían “temporalmente” antes de ser deportados.
Trump defiende la medida como parte de su ofensiva contra la migración irregular; organismos de derechos humanos hablan de criminalización masiva y recuerdan el historial de abusos de la base.