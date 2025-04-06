El Ejército israelí ha intensificado sus ataques en el sur del enclave de Gaza, en medio de una creciente catástrofe humanitaria que ha dejado decenas de muertos y miles de desplazados más en las últimas horas. Mientras los bombardeos alcanzan zonas densamente pobladas y se reportan nuevas demoliciones de viviendas, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) advirtió que “la gente en Gaza ha soportado un sufrimiento extremo”, al tiempo que reiteró su llamado urgente a un alto el fuego y a permitir la entrada inmediata de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí anunció que ha lanzado una campaña militar en el llamado “Eje Morag”, un corredor estratégico ubicado en el sur del enclave de Gaza que separa las ciudades de Rafah y Jan Yunis. La operación, según las autoridades palestinas, se enmarca en un plan más amplio para “afianzar la ocupación israelí y dividir el enclave bloqueado”.

El portavoz militar israelí, Avichay Adraee, publicó imágenes en la red social X mostrando “las operaciones iniciales de la 36.ª División en el Eje Morag”. Afirmó que la unidad “ha reanudado sus operaciones en Gaza y que ahora está activa en el corredor por primera vez, operando en coordinación con acciones en otros frentes dentro y fuera del territorio”.

Para los funcionarios palestinos, esta campaña representa un intento de fragmentar aún más el territorio gazatí. Han condenado el nuevo ataque, advirtiendo que su objetivo es “dividir físicamente a Gaza sitiada, y asegurar la continua presencia militar israelí en la zona”.

27 muertos en las últimas horas

El saldo humano sigue aumentando. Fuentes médicas informaron que “al menos 27 palestinos murieron en múltiples ataques israelíes en Gaza”, mientras las fuerzas israelíes continúan con la demolición de edificios residenciales en el oeste de Rafah.

En uno de los más recientes ataques aéreos, “tres palestinos murieron en el barrio de Shuyahía, al este de la ciudad de Gaza, tras ser atacados por un avión no tripulado israelí”, según declaró personal médico a la Agencia Anadolu.

UNRWA: "La gente en Gaza ha soportado un sufrimiento inimaginable"

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) reiteró su llamado urgente a un alto el fuego y al acceso inmediato de ayuda humanitaria al enclave bloqueado.

"Con más de 55.000 personas muertas y aproximadamente 1,9 millones desplazadas, la gente en #Gaza ha soportado un sufrimiento inimaginable", publicó la agencia en X, alertando sobre la magnitud de la crisis humanitaria y el bloqueo sostenido de la ayuda esperada desde hace más de un mes.