La solidaridad con Palestina está cobrando fuerza en distintas partes el mundo, desde las calles hasta los foros diplomáticos. Ante la gravedad del genocidio a manos de Israel en Gaza, las voces de denuncia siguen multiplicándose. Mientras una marcha internacional intenta llevar ayuda humanitaria directamente al enclave, España ha instado a los miembros de las Naciones Unidas a apoyar una resolución que condene el bloqueo israelí y la violencia en los territorios palestinos ocupados.
A través de la “Marcha Global hacia Gaza”, activistas provenientes de todo el mundo quieren llamar a las puertas del enclave. Más de 7.000 personas se han reunido en Egipto este jueves con el objetivo de proporcionar ayuda humanitaria a la población palestina, atrapada bajo el bloqueo israelí.
Esta movilización internacional, que reúne a médicos, estudiantes, abogados y ciudadanos, se consolidó con la intención ejercer presión sobre las autoridades israelíes para abrir un corredor humanitario permanente a Gaza que proporcione asistencia vital a más de dos millones de palestinos en el enclave.
El jueves, los activistas se reúnen en Al-Arish, en el norte del Sinaí, Egipto, desde donde comenzarán una caminata de tres días y 50 kilómetros hasta la frontera con Rafah. Allí, el domingo 15 de junio, se llevará a cabo una protesta pacífica que exigirá la apertura inmediata y permanente de un corredor humanitario independiente.
Un componente clave de este movimiento es el Convoy de Resiliencia del Magreb (o “Soumud”, que en árabe significa “Firmeza”), que consiste en una caravana de 12 autobuses y 100 vehículos particulares, que partió de Túnez con la participación de más de 1.000 activistas provenientes del norte de África.
Pero no sólo consiste en ayuda humanitaria, sino de esperanza. Una de las participantes de la marcha explicó a TRT World que, aunque su intención es entregar ayuda humanitaria en el enclave, sabe que enfrentan muchos obstáculos, y espera que “como mínimo, la gente de Gaza sepa que estamos aquí para ellos, que el mundo se ha reunido por ellos”.
El convoy terrestre empezó su camino el mismo día en que Israel interceptó el barco Madleen, de la Flotilla de la Libertad, que traslada ayuda humanitaria e intentaba romper el bloqueo sobre Gaza. Las 12 personas a bordo fueron detenidas, incluida la activista Greta Thunberg y la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan.
Los obstáculos de la marcha: ¿qué han dicho las autoridades?
En respuesta a estas iniciativas civiles, Israel ha intensificado sus medidas de bloqueo sobre el enclave.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó el miércoles al ejército impedir que el convoy terrestre entre en la asediada Gaza. Un comunicado de su oficina señaló que Katz instruyó a las fuerzas armadas bloquear la entrada de “manifestantes” desde Egipto hasta Gaza.
“Espero que las autoridades egipcias les impidan llegar a la frontera entre Egipto e Israel y no les permitan llevar a cabo provocaciones ni intentar ingresar en Gaza”, añadió.
Más tarde, Egipto aclaró que todas las delegaciones extranjeras que deseen visitar la zona fronteriza con Gaza, incluidas la ciudad de Arish y el cruce de Rafah, deben obtener una “aprobación previa” a través de los canales oficiales.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto indicó que las solicitudes para acceder a la región deben presentarse a través de las embajadas egipcias en el extranjero, las embajadas extranjeras en El Cairo o los representantes de organizaciones internacionales ante el Ministerio de Exteriores.
En ese sentido, subrayó que “no se considerarán solicitudes de visita fuera del marco establecido”, destacando la necesidad de garantizar la seguridad de las delegaciones visitantes dada la situación en la frontera con Gaza.
Agregó que ya se han facilitado varias visitas de delegaciones de derechos humanos, tanto gubernamentales como no gubernamentales, mediante estos procedimientos.
No se aclaró si dicho convoy ha obtenido o no las aprobaciones requeridas.
España impulsa en la ONU resolución que condena el bloqueo en Gaza
Por su parte, España instó a la comunidad internacional a apoyar en la ONU una resolución que condena el bloqueo israelí sobre Gaza, y la violencia ejercida en los territorios palestinos ocupados.
“Queremos que todas las naciones alcen la voz contra el bloqueo inhumano que Israel está imponiendo sobre Gaza, un bloqueo a la ayuda humanitaria, a los alimentos, a los medicamentos”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al canal RTVE antes de la votación convocada para este jueves en la Asamblea General de la ONU.
“Queremos que todos nos unamos para denunciar una guerra que no tiene otro objetivo que causar muerte y sufrimiento y convertir Gaza en un cementerio gigante”, añadió.
Albares señaló que el proyecto de resolución también pedirá un Estado palestino “realista y viable” que incluya a Gaza, así como la condena de los asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada, “donde se cometen actos de violencia a diario”.
Además, añadió: “España nunca dejará de hablar de esto: de romper el bloqueo humanitario, de avanzar hacia un Estado palestino realista y de denunciar la violencia de Israel en Gaza y Cisjordania (ocupada)”, afirmó Albares.
Como denunció el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el mes pasado durante la Cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, “Palestina se desangra ante nuestros ojos. Frente a la violencia y la barbarie, solo es posible la defensa firme de un orden mundial en el que prevalezca la justicia”.
Más esfuerzos por Gaza: cumbre en Nueva York, en la que EE.UU. “desaconseja participar”
En otra iniciativa en favor de Palestina, la ONU realizará una conferencia del 17 al 20 de junio en Nueva York, para abordar una posible solución de dos Estados.
No obstante, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está desalentando la participación en el evento, según un cable diplomático estadounidense al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.
El mensaje diplomático, enviado el martes, advierte que los países que tomen “acciones contra Israel” tras la conferencia serán considerados como opuestos a los intereses de política exterior de EE.UU. y podrían enfrentar consecuencias diplomáticas por parte de Washington.
“Estamos instando a los gobiernos a no participar en la conferencia”, agregó el documento, enfatizando que “Estados Unidos se opone a cualquier paso que reconozca unilateralmente un hipotético Estado palestino” y “al respaldo implícito de la conferencia a acciones potenciales como boicots y sanciones contra Israel, así como a otras medidas punitivas”.
En este marco, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha sugerido que su país podría reconocer un Estado palestino durante la conferencia. No obstante, funcionarios franceses afirman que han estado trabajando para evitar un choque con Estados Unidos.
Diplomacia en movimiento
Esta cumbre se celebra en un momento clave, cuando la brutalidad de la ofensiva israelí ha empujado a los 2,3 millones de palestinos en Gaza a una crisis humanitaria devastadora. Las preocupaciones se multiplican y las conversaciones oficiales entre gobiernos son cada vez más frecuentes.
En el marco del Foro de Oslo para la Paz, que comenzó este miércoles en Noruega, también hubo diálogos relativos a la situación de los territorios palestinos ocupados entre funcionarios de los países árabes.
El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan Al-Saud, y su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, abordaron la situación en Gaza y Cisjordania ocupada, así como los esfuerzos en curso relacionados con dichas cuestiones. En esa línea, reafirmaron su “rechazo firme al desplazamiento de palestinos de sus tierras”. Además, Abdelatty señaló que ambos abordaron “los esfuerzos para reducir la escalada y establecer un alto el fuego en Gaza”.
Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su homólogo saudí para abordar la situación en Gaza, dialogando sobre los esfuerzos en curso para lograr un alto el fuego en el enclave.
Desde principios de marzo, Israel ha mantenido cerrados todos los pasos fronterizos de Gaza a la ayuda humanitaria, lo que ha llevado a las agencias de ayuda a advertir sobre el riesgo de hambruna entre los habitantes del enclave.
A lo largo del genocidio, Israel ha reducido la mayor parte de Gaza a escombros y ha desplazado prácticamente a toda su población.
El pasado mes de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su brutal ofensiva contra el enclave palestino.