Mientras Israel intensifica su derramamiento de sangre en Gaza, matando a más de 100 palestinos en apenas 24 horas, se anuncian esfuerzos para intentar frenar su brutal ofensiva. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este martes que Tel Aviv habría aceptado “las condiciones necesarias” para implementar un alto el fuego de 60 días en el enclave, aunque subrayó que Hamás todavía debe aprobar el acuerdo. Pero esta no es la primera vez que el mandatario de EE.UU. se muestra optimista ante una posible tregua, y tales condiciones aún no se conocen; además, podrían incluir exigencias inaceptables para el grupo palestino, como que Tel Aviv mantenga su presencia en Gaza o que el grupo se disuelva.

En su plataforma Truth Social, Trump afirmó que sus representantes mantuvieron una “reunión larga y productiva” con autoridades israelíes este martes. “Israel aceptó las condiciones necesarias para completar un CESE DEL FUEGO de 60 días, durante el cual trabajaremos con todas las partes para poner fin a la guerra en Gaza”, escribió.

Agregó que la propuesta será enviada a Hamás a través de los mediadores. “Espero, por el bien de Oriente Medio, que Hamás acepte este acuerdo, porque no habrá uno mejor, sino que sólo empeorará”, advirtió el mandatario estadounidense.

Poco antes, Trump ya había declarado ante periodistas que espera un alto el fuego “la próxima semana”, y reiteró que será “muy firme” con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la necesidad de poner fin a la ofensiva israelí. “Él (Netanyahu) también quiere acabar con esto... Creo que llegaremos a un acuerdo la semana que viene”, dijo.

Además, el mandatario anunció que Netanyahu visitará Washington en los próximos días. “Él viene aquí. Hablaremos de muchas cosas. Hablaremos del gran éxito que tuvimos en Irán... También hablaremos de Gaza”, indicó Trump, en referencia al cese del fuego que siguió tras la escalada entre Irán e Israel, iniciada por Tel Aviv, y que derivó en ataques de EE.UU. contra instalaciones nucleares.

Por su parte, este martes Qatar habría presentado a Israel una nueva propuesta que incluye también una tregua de 60 días y un intercambio de prisioneros, según la cadena pública israelí KAN. El escrito prevé la liberación de ocho rehenes el primer día del alto el fuego y otros dos el día 50. También contempla la entrega de los restos de 18 rehenes fallecidos, aunque no se especificó cuándo sería.

La propuesta planteada por Doha es similar al plan anterior del enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones aseguraron que aún hay desacuerdos clave, especialmente sobre las condiciones para poner fin a la ofensiva y el nivel de retirada israelí de Gaza.

Los obstáculos que persisten

Más allá de los intentos de Trump y los mediadores por alcanzar un acuerdo, los obstáculos persisten y el panorama no es claro. Israel sigue avanzando con su ofensiva en Gaza, lo que debilita las posibilidades de una tregua.

Además, las divisiones internas en Israel complican las negociaciones. La oposición y las familias de los rehenes acusan a Netanyahu de prolongar la ofensiva para complacer a sus aliados más radicales y mantenerse en el poder.

Hamás, por su parte, ha expresado en varias ocasiones su disposición a liberar a todos los rehenes israelíes si se detienen los ataques, se retiran las tropas de Gaza y se liberan los prisioneros palestinos. Pero Netanyahu ha rechazado esas condiciones, insistiendo en demandas adicionales como el desarme del grupo de resistencia palestino.

Israel calcula que quedan unos 50 rehenes en Gaza, y cree que unos 20 aún están con vida. Mientras tanto, más de 10.400 palestinos están encarcelados en prisiones israelíes, donde enfrentan torturas brutales, según han denunciado organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes.