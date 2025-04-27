El número de muertos por una devastadora explosión que sacudió el extenso puerto Shahid Rajaee, en el sur de Irán, aumentó a 25, según fuentes locales informaron el domingo.

La televisión estatal iraní reportó que al menos 1,139 personas resultaron heridas en la explosión ocurrida el sábado.

Un incendio se desató alrededor de las 12 pm, hora local (0830 GMT) el sábado, en el puerto Shahid Rajaee, específicamente en el área de los muelles de contenedores, según los medios locales.