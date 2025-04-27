El número de muertos por una devastadora explosión que sacudió el extenso puerto Shahid Rajaee, en el sur de Irán, aumentó a 25, según fuentes locales informaron el domingo.
La televisión estatal iraní reportó que al menos 1,139 personas resultaron heridas en la explosión ocurrida el sábado.
Un incendio se desató alrededor de las 12 pm, hora local (0830 GMT) el sábado, en el puerto Shahid Rajaee, específicamente en el área de los muelles de contenedores, según los medios locales.
Los informes iniciales sugirieron la presencia de materiales inflamables cerca del lugar de la explosión.
Citando a testigos, los informes indicaron que el pequeño incendio se propagó rápidamente y provocó la explosión debido a la temperatura de 40 grados Celsius y la acumulación de sustancias inflamables.
El puerto, de gran importancia estratégica, se encuentra en la provincia sureña de Hormozgan, a unos 15 kilómetros (9.3 millas) al suroeste del puerto de Bandar Abbas, en la orilla norte del estrecho de Ormuz.