Líderes mundiales y altos funcionarios gubernamentales se reunirán del 11 al 13 de abril en la ciudad turística de Antalya, Türkiye, para participar en el Cuarto Foro Diplomático de Antalya (ADF), bajo el lema “Recuperar la diplomacia en un mundo fragmentado”.

El evento, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye y bajo el patrocinio del presidente Recep Tayyip Erdogan, comenzará el viernes con un discurso inaugural a cargo del mandatario.

Se espera la participación de más de 20 jefes de Estado y de Gobierno, más de 50 ministros de Relaciones Exteriores, más de 70 ministros en total, y alrededor de 60 altos representantes de organizaciones internacionales, además de más de 4.000 invitados, incluidos estudiantes.

Durante el evento se celebrarán más de 50 sesiones en distintos formatos, abordando temas regionales —desde Oriente Medio hasta Asia-Pacífico, África y América Latina—, así como cuestiones globales clave como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo, la ayuda humanitaria, la digitalización, la seguridad alimentaria y la inteligencia artificial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, tiene previsto participar en la reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza de la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe, en el encuentro trilateral Türkiye-Bosnia y Herzegovina-Croacia, y en la reunión del Mecanismo de Seguridad de Alto Nivel Türkiye-Irak, todo en el marco del ADF 2025.