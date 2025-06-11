El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta una de las crisis políticas más serias desde el inicio de la ofensiva genocida en Gaza el 7 de octubre de 2023. Este miércoles, se votará una propuesta que podría disolver el Parlamento israelí (también conocido como la Knesset) y abrir el camino a elecciones anticipadas.

Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios clave de la coalición de Netanyahu, han amenazado con votar a favor de la disolución si no se aprueba una ley que garantice la exención del servicio militar obligatorio para los judíos utraortodoxos.

El portavoz del partido Shas, Asher Medina, declaró en un programa de radio el lunes que el partido vota planear a favor de la disolución a menos que haya un avance en las negociaciones.

A este respecto, la oficina de Netanyahu reportó “progresos significativos”, pero el portavoz dijo que el partido estaba “decepcionado” con el primer ministro. “Esperábamos que tomara medidas antes, no sólo en los últimos días”, declaró, según informó el medio The Times of Israel.

Mientras la mayoría de los hombres judíos en Israel debe cumplir cerca de tres años en el ejército, los ultraortodoxos son eximidos si se dedican al estudio religioso. Esta excepción, que también viene acompañada de asignaciones económicas, ha generado históricamente una profunda división en la sociedad de Israel.

Ahora bien, desde coalición exigen que el gobierno apruebe esta ley. De manera que Netanyahu también enfrenta presiones desde su propio partido, Likud, para reclutar a más hombres ultraortodoxos e imponer sanciones a quienes evadan el servicio.

Esta tensión coloca al primer ministro israelí en una encrucijada: si cede ante sus aliados ultraortodoxos, podría perder el apoyo de otras facciones del gobierno. Si no lo hace, su coalición podría colapsar.

El rabino Ephraim Luft, desde la ciudad ultraortodoxa de Bnei Barak, dijo a la agencia de noticias AP que la dedicación de su comunidad –que representa el 13% de la población israelí– a los mandamientos judíos, protege al país tanto como el servicio militar.

“Durante miles de años, el pueblo judío ha resistido con firmeza cualquier decreto que buscara obligarlo a abandonar su religión, incluso han dado su vida por ello”, afirmó.

41 soldados israelíes renuncian al servicio militar





La indignación con el actual gobierno israelí se ha extendido también a las fuerzas militares. Al menos 41 soldados israelíes renunciaron al servicio militar el martes, argumentando que la continuada ofensiva genocida en Gaza es “una guerra para proteger la supervivencia política de Netanyahu”, y que no responde a garantizar la seguridad de Israel, proteger a los ciudadanos israelíes o rescatar a los rehenes.

Los soldados, pertenecientes a las unidades de inteligencia y ciberdefensa del ejército israelí, enviaron una carta firmada el martes a Netanyahu, al ministro de Defensa, Israel Katz; al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y a otros miembros del gabinete, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Tel Aviv estima que 56 rehenes permanecen en Gaza, incluidos 20 que se cree siguen con vida. Mientras tanto, más de 10.100 palestinos están encarcelados en prisiones israelíes en condiciones extremas, según organizaciones de derechos humanos, que denuncian torturas, hambre y negligencia médica.

Hamás ha ofrecido en varias ocasiones liberar a todos los rehenes israelíes a cambio del fin de la ofensiva, la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos. Sin embargo, Netanyahu ha rechazado esas condiciones, exigiendo el desarme de las facciones de resistencia palestinas y promoviendo el control renovado sobre Gaza.

La oposición israelí y las familias de los rehenes acusan a Netanyahu de prolongar la ofensiva para complacer a sus socios de coalición de extrema derecha y mantenerse en el poder.

Occidente aprueba sanciones contra Israel





Mientras tanto, desde Occidente también se ha aumentado la presión contra el Gobierno de Netanyahu. El martes, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noriega anunciaron sanciones contra los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Belazel Smotrich, por "reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas", según declaró el gobierno británico. Estas sanciones enfrentan a los ministros de Defensa y Finanzas a prohibiciones de viaje y congelación de activos.

Al respecto, Tammy Bruce, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que se trata de una medida “extremadamente inútil” que “no nos acercará en absoluto a un alto le fuego en Gaza”.



Además, agregó que Estados Unidos continúa preocupado por “cualquier medida que aísle aún más a Israel de la comunidad internacional”, y sugirió que los aliados deberían apoyar las negociaciones del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y respaldar la polémica Fundación Humanitaria de Gaza .

