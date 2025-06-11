El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta una de las crisis políticas más serias desde el inicio de la ofensiva genocida en Gaza el 7 de octubre de 2023. Este miércoles, se votará una propuesta que podría disolver el Parlamento israelí (también conocido como la Knesset) y abrir el camino a elecciones anticipadas.
Los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios clave de la coalición de Netanyahu, han amenazado con votar a favor de la disolución si no se aprueba una ley que garantice la exención del servicio militar obligatorio para los judíos utraortodoxos.
El portavoz del partido Shas, Asher Medina, declaró en un programa de radio el lunes que el partido vota planear a favor de la disolución a menos que haya un avance en las negociaciones.
A este respecto, la oficina de Netanyahu reportó “progresos significativos”, pero el portavoz dijo que el partido estaba “decepcionado” con el primer ministro. “Esperábamos que tomara medidas antes, no sólo en los últimos días”, declaró, según informó el medio The Times of Israel.
Mientras la mayoría de los hombres judíos en Israel debe cumplir cerca de tres años en el ejército, los ultraortodoxos son eximidos si se dedican al estudio religioso. Esta excepción, que también viene acompañada de asignaciones económicas, ha generado históricamente una profunda división en la sociedad de Israel.
Ahora bien, desde coalición exigen que el gobierno apruebe esta ley. De manera que Netanyahu también enfrenta presiones desde su propio partido, Likud, para reclutar a más hombres ultraortodoxos e imponer sanciones a quienes evadan el servicio.
Esta tensión coloca al primer ministro israelí en una encrucijada: si cede ante sus aliados ultraortodoxos, podría perder el apoyo de otras facciones del gobierno. Si no lo hace, su coalición podría colapsar.
El rabino Ephraim Luft, desde la ciudad ultraortodoxa de Bnei Barak, dijo a la agencia de noticias AP que la dedicación de su comunidad –que representa el 13% de la población israelí– a los mandamientos judíos, protege al país tanto como el servicio militar.
“Durante miles de años, el pueblo judío ha resistido con firmeza cualquier decreto que buscara obligarlo a abandonar su religión, incluso han dado su vida por ello”, afirmó.
41 soldados israelíes renuncian al servicio militar
La indignación con el actual gobierno israelí se ha extendido también a las fuerzas militares. Al menos 41 soldados israelíes renunciaron al servicio militar el martes, argumentando que la continuada ofensiva genocida en Gaza es “una guerra para proteger la supervivencia política de Netanyahu”, y que no responde a garantizar la seguridad de Israel, proteger a los ciudadanos israelíes o rescatar a los rehenes.
Los soldados, pertenecientes a las unidades de inteligencia y ciberdefensa del ejército israelí, enviaron una carta firmada el martes a Netanyahu, al ministro de Defensa, Israel Katz; al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y a otros miembros del gabinete, según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth.
Tel Aviv estima que 56 rehenes permanecen en Gaza, incluidos 20 que se cree siguen con vida. Mientras tanto, más de 10.100 palestinos están encarcelados en prisiones israelíes en condiciones extremas, según organizaciones de derechos humanos, que denuncian torturas, hambre y negligencia médica.
Hamás ha ofrecido en varias ocasiones liberar a todos los rehenes israelíes a cambio del fin de la ofensiva, la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y la liberación de prisioneros palestinos. Sin embargo, Netanyahu ha rechazado esas condiciones, exigiendo el desarme de las facciones de resistencia palestinas y promoviendo el control renovado sobre Gaza.
La oposición israelí y las familias de los rehenes acusan a Netanyahu de prolongar la ofensiva para complacer a sus socios de coalición de extrema derecha y mantenerse en el poder.
Occidente aprueba sanciones contra Israel
Mientras tanto, desde Occidente también se ha aumentado la presión contra el Gobierno de Netanyahu. El martes, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noriega anunciaron sanciones contra los ministros israelíes de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Belazel Smotrich, por "reiteradas incitaciones a la violencia contra las comunidades palestinas", según declaró el gobierno británico. Estas sanciones enfrentan a los ministros de Defensa y Finanzas a prohibiciones de viaje y congelación de activos.
Al respecto, Tammy Bruce, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., dijo que se trata de una medida “extremadamente inútil” que “no nos acercará en absoluto a un alto le fuego en Gaza”.
Además, agregó que Estados Unidos continúa preocupado por “cualquier medida que aísle aún más a Israel de la comunidad internacional”, y sugirió que los aliados deberían apoyar las negociaciones del enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y respaldar la polémica Fundación Humanitaria de Gaza.
“Gaza, otro día de distribución de ayuda, otro día de trampas mortales”: UNRWA
Mientras Washington continúa defendiendo la Fundación Humanitaria para Gaza –que también tiene el respaldo Israel– la ONU la ha calificado de “humillante” e ineficaz.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) criticó la manera en que opera este sistema para distribuir ayuda humanitaria en el enclave, declarando que “no tiene intención de abordar el hambre”. Por lo que la calificó como ineficaz para enfrentar la crisis provocada por el bloqueo israelí.
“Gaza, otro día de distribución de ayuda, otro día de trampas mortales. Día tras día, se reportan muertos y decenas de heridos en los puntos de distribución controlados por Israel y empresas de seguridad privadas”, afirmó la agencia en un comunicado.
EE.UU. evita aclarar comentario de su embajador sobre Palestina
El Departamento de Estado de EE.UU. se negó a comentar sobre las declaraciones del embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, quien afirmó que no cree que un Estado palestino independiente siga siendo un objetivo de la política exterior estadounidense.
La portavoz, Tammy Bruce, sin rechazar las declaraciones de Huckabee, se negó a dar declaraciones al respecto: “No voy a calificar las declaraciones del embajador. No voy a explicarlas ni a comentarlas en absoluto. Creo que él, sin duda, habla por sí mismo”, dijo durante una rueda de prensa el martes.
Cuando se le preguntó si un Estado palestino sigue siendo una meta de la política de Estados Unidos, Huckabee declaró que “a menos que ocurran cosas significativas que cambien la cultura, no hay espacio para ello”, añadiendo que es posible que dichos cambios no ocurran “en nuestra vida”, según informó el medio Bloomberg News.
La matanza israelí continúa
Mientras, el sufrimiento en Gaza no conoce descanso.
El ejército israelí mató este miércoles a 31 palestinos más cerca de un punto de distribución de ayuda respaldado por Tel Aviven el centro de Gaza, según informaron fuentes médicas a la agencia de noticias Anadolu, y herido a más de 200.
Testigos presenciales también confirmaron a Anadolu que el ejército israelí abrió fuego de forma intensa contra personas que esperaban para recibir ayuda cerca del área del Corredor Netzarim, al sur de la Ciudad de Gaza. La agencia de noticias palestina Wafa reportó que 20 personas fueron asesinadas y decenas heridas por los ataques israelíes en el área.
En la ciudad sureña de Jan Yunis, el martes, tres palestinos también murieron en un bombardeo israelí que tuvo como objetivo una tienda de campaña que albergaba a civiles desplazados. Otra fuente médica señaló que 12 personas más murieron en ataques aéreos israelíes en la ciudad de Yabalia, en el norte de Gaza.
Otros ataques alcanzaron viviendas e instalaciones de la Media Luna Roja en Deir al-Balah, en el centro de Gaza, causando tres muertes adicionales. Además, nueve personas murieron, incluidas dos mujeres, en ataques israelíes separados en la misma ciudad, según los médicos.
Una fuente médica en el Hospital Mártires de Al-Aqsa informó que ocho personas murieron, incluidas mujeres y niños, y varias más resultaron heridas por un bombardeo israelí a una vivienda en Deir al-Balah. Dos palestinos murieron a causa de heridas sufridas en ataques israelíes anteriores en la misma ciudad, añadieron las fuentes.
El ejército israelí, ignorando los llamados internacionales a un alto el fuego, ha llevado a cabo una brutal ofensiva contra Gaza desde octubre de 2023, matando a casi 55.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños.
Durante el transcurso del genocidio, Israel ha reducido gran parte del enclave bloqueado a escombros y ha desplazado prácticamente a toda su población.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta una demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por sus crímenes contra civiles en el enclave.