Israel sigue cerrando los pasos fronterizos y mantiene una política de hambre sistemática, asesinando a decenas de palestinos, entre ellos niños, y desoyendo los llamados internacionales a detener el genocidio. En este contexto, también se agrava la destrucción del sistema de salud: Tel Aviv atacó 10 hospitales y centros de salud en Gaza durante la última semana, según un informe basado en una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El reporte del diario israelí Haaretz señala que la OMS documentó 28 ataques contra hospitales en Gaza los últimos siete días, lo que representa el 4% del total de agresiones contra centros médicos desde el inicio de la ofensiva. Los bombardeos causaron el cierre total o parcial de varios servicios médicos, lo que ha colapsado aún más un sistema de salud que ya estaba al límite, añade.

Uno de los ataques más graves fue el que sufrió el Hospital Europeo en Jan Yunis, que marcó el inicio de una nueva fase de la ofensiva terrestre de Israel, conocida como la “Operación Carros de Gedeón”. Esta maniobra fue aprobada por el gabinete de guerra israelí el 4 de mayo y comenzó el 18 del mismo mes, según detalló el periódico.

“Estos bombardeos han aumentado de forma dramática la presión sobre el sistema sanitario en ruinas de Gaza”, afirmó la OMS en su cuenta de X, citando datos del Ministerio de Salud del enclave, que advirtió que al menos 400.000 personas se han quedado sin acceso a atención médica.

La organización agregó que solo 19 de los 36 hospitales en Gaza continúan funcionando, al menos de forma parcial. El 94% de ellos ha sufrido daños graves o han sido completamente destruidos.

Más allá de los hospitales: la tragedia alcanza a los médicos

Entre quienes arriesgan su vida cada día para salvar a otros están los doctores, enfermeras y personal sanitario. Pero incluso ellos no están a salvo de la tragedia. Este sábado, un ataque israelí mató a nueve hijos de una médica palestina mientras ella trabajaba en el hospital de Jan Yunis.

El grupo de resistencia Hamás denunció que el ejército israelí cometió una nueva masacre contra la familia de la doctora Alaa Al Najjar, quien estaba de turno en el Hospital Nasser cuando un bombardeo alcanzó su casa y mató a nueve de sus diez hijos. Fuentes médicas informaron que uno de los hijos sobrevivió, pero se encuentra en estado crítico junto con el padre, quien también resultó herido en el ataque.