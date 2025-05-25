Israel sigue cerrando los pasos fronterizos y mantiene una política de hambre sistemática, asesinando a decenas de palestinos, entre ellos niños, y desoyendo los llamados internacionales a detener el genocidio. En este contexto, también se agrava la destrucción del sistema de salud: Tel Aviv atacó 10 hospitales y centros de salud en Gaza durante la última semana, según un informe basado en una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El reporte del diario israelí Haaretz señala que la OMS documentó 28 ataques contra hospitales en Gaza los últimos siete días, lo que representa el 4% del total de agresiones contra centros médicos desde el inicio de la ofensiva. Los bombardeos causaron el cierre total o parcial de varios servicios médicos, lo que ha colapsado aún más un sistema de salud que ya estaba al límite, añade.
Uno de los ataques más graves fue el que sufrió el Hospital Europeo en Jan Yunis, que marcó el inicio de una nueva fase de la ofensiva terrestre de Israel, conocida como la “Operación Carros de Gedeón”. Esta maniobra fue aprobada por el gabinete de guerra israelí el 4 de mayo y comenzó el 18 del mismo mes, según detalló el periódico.
“Estos bombardeos han aumentado de forma dramática la presión sobre el sistema sanitario en ruinas de Gaza”, afirmó la OMS en su cuenta de X, citando datos del Ministerio de Salud del enclave, que advirtió que al menos 400.000 personas se han quedado sin acceso a atención médica.
La organización agregó que solo 19 de los 36 hospitales en Gaza continúan funcionando, al menos de forma parcial. El 94% de ellos ha sufrido daños graves o han sido completamente destruidos.
Más allá de los hospitales: la tragedia alcanza a los médicos
Entre quienes arriesgan su vida cada día para salvar a otros están los doctores, enfermeras y personal sanitario. Pero incluso ellos no están a salvo de la tragedia. Este sábado, un ataque israelí mató a nueve hijos de una médica palestina mientras ella trabajaba en el hospital de Jan Yunis.
El grupo de resistencia Hamás denunció que el ejército israelí cometió una nueva masacre contra la familia de la doctora Alaa Al Najjar, quien estaba de turno en el Hospital Nasser cuando un bombardeo alcanzó su casa y mató a nueve de sus diez hijos. Fuentes médicas informaron que uno de los hijos sobrevivió, pero se encuentra en estado crítico junto con el padre, quien también resultó herido en el ataque.
En un comunicado, Hamás calificó el ataque como un “crimen brutal” y afirmó que los menores murieron mientras su madre cumplía con su labor humanitaria en el hospital.
Decenas y decenas de vidas perdidas, cada día
Según la agencia de noticias palestina WAFA, al menos 52 personas murieron este sábado por ataques israelíes en distintos puntos de Gaza. En las primeras horas del domingo, otros 8 palestinos perdieron la vida.
De acuerdo a WAFA, cinco personas murieron en un ataque israelí contra un edificio de dos plantas en Yabalia, al norte de Gaza, mientras drones israelíes atacaron una vivienda palestina en el oeste de Jan Yunis, matando a dos civiles e hiriendo a otros. Otro palestino murió y varios resultaron heridos en un ataque israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al-Mawasi.
Desde que comenzó la ofensiva, hace casi 19 meses, decenas de palestinos mueren cada día, ya sea por los bombardeos o por las condiciones de vida insoportables que enfrentan. El número total de muertos asciende hoy a 53.900, aunque se estima que la cifra es mucho más alta y desgarradora. Detrás de cada número hay sueños que ya no serán, familias enteras borradas del mapa. Pero detrás de cada vida perdida emerge, también, la historia del pueblo palestino que, desde hace 75 años, resiste.