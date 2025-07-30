Türkiye ha confirmado su participación en la declaración conjunta del Grupo de La Haya emitida el 16 de julio en Bogotá, Colombia. No obstante, aclaró que no se considera vinculada por las referencias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) incluidas en el documento.
La declaración conjunta del grupo anunció nuevas medidas para detener la ofensiva de Israel en los territorios palestinos ocupados y defender el derecho internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, en una nota enviada el 25 de julio a su homólogo en Colombia, aclaró que su adhesión a la declaración no implica ningún cambio en su postura jurídica respecto a la CONVEMAR, ya que presentó reservas a las referencias contenidas en los artículos 2 y 3 del texto.
Estas reservas se refieren a las menciones de la CONVEMAR en esos artículos, que invocan dicha convención en el contexto de medidas para prevenir el tránsito de diversos productos hacia Israel.
También el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, aclaró la postura de Ankara sobre el tema. El 25 de julio, en una entrevista con el canal turco NTV, respondió a los señalamientos de que Ankara no había firmado la declaración conjunta adoptada en la reunión del Grupo de La Haya.
Fidan puntualizó que la fecha límite para firmar el documento es el 30 de septiembre y explicó que el texto incluye referencias a la CONVEMAR, convención de la cual Türkiye no forma parte debido a que todavía no se ha resuelto el conflicto sobre el estatus del mar Egeo. Por tal motivo, Ankara consultó con expertos en derecho internacional, incorporó la reserva correspondiente a estos artículos y concluyó que no había impedimento en respaldar la declaración con esa reserva.
La CONVEMAR es un tratado internacional adoptado el 10 de diciembre de 1982 con el objetivo de aplicarse de manera uniforme por todos los Estados en los océanos, pero no contempla las particularidades de mares semicerrados con condiciones geográficas e históricas únicas, como el mar Egeo.
Türkiye ha objetado de manera constante las disposiciones de la convención que considera contrarias a sus derechos e intereses en el mar Egeo, especialmente el artículo 3 (sobre la anchura del mar territorial), el artículo 33 (sobre la zona contigua) y el artículo 121 (sobre el régimen de las islas).
Por estos motivos, Türkiye aclaró que no solo es cautelosa respecto a convertirse en parte de la CONVEMAR, sino también respecto de cualquier documento internacional que haga referencia directa o indirectamente a dicha convención.