Türkiye ha confirmado su participación en la declaración conjunta del Grupo de La Haya emitida el 16 de julio en Bogotá, Colombia. No obstante, aclaró que no se considera vinculada por las referencias a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) incluidas en el documento.

La declaración conjunta del grupo anunció nuevas medidas para detener la ofensiva de Israel en los territorios palestinos ocupados y defender el derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, en una nota enviada el 25 de julio a su homólogo en Colombia, aclaró que su adhesión a la declaración no implica ningún cambio en su postura jurídica respecto a la CONVEMAR, ya que presentó reservas a las referencias contenidas en los artículos 2 y 3 del texto.

Estas reservas se refieren a las menciones de la CONVEMAR en esos artículos, que invocan dicha convención en el contexto de medidas para prevenir el tránsito de diversos productos hacia Israel.

También el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, aclaró la postura de Ankara sobre el tema. El 25 de julio, en una entrevista con el canal turco NTV, respondió a los señalamientos de que Ankara no había firmado la declaración conjunta adoptada en la reunión del Grupo de La Haya.