ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Irán contraataca a Israel con un bombardeo masivo de misiles
El ataque de Irán se produce horas después de que el líder supremo, Alí ​​Jamenei, prometiera asestar un "duro golpe" en respuesta a lo que denominó la declaración de guerra de Israel.
Irán contraataca a Israel con un bombardeo masivo de misiles
El ejército iraní lanza un ataque de represalia contra Israel, disparando cientos de misiles balísticos. / AA
13 de junio de 2025

Irán lanzó cientos de misiles balísticos contra Israel en una drástica escalada de hostilidades. Los medios iraníes reportan impactos directos en Tel Aviv, así como incendios cerca de instalaciones militares clave, incluida la sede del Ministerio de Defensa.

Este ataque sin precedentes, lanzado la noche de este viernes y confirmado por los medios estatales iraníes y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, representa el ataque militar más directo de Teherán contra territorio israelí hasta la fecha.

RelacionadoTRT Global - Ataques israelíes en Irán: los puntos clave para entender la escalada iniciada por Tel Aviv

La cadena de televisión estatal de Irán Press TV informó que la "primera oleada" de ataques con misiles tuvo un "impacto directo" en Tel Aviv, mientras que el Canal 13 israelí confirmó que múltiples intercepciones fallaron, lo que permitió que varios proyectiles alcanzaran objetivos en todo el país.

Un periodista de la agencia de noticias AFP en Tel Aviv describió densas columnas de humo que se elevaban sobre la ciudad mientras las explosiones resonaron durante la noche. Se reportaron incendios cerca de importantes instalaciones gubernamentales y de seguridad, y los equipos de emergencia se movilizaron para atender los daños.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado que afirmó haber "llevado a cabo ataques contra decenas de objetivos en Israel", mientras que un alto funcionario iraní declaró a la agencia de noticias Reuters: "Ningún lugar en Israel estará a salvo: nuestra venganza será dolorosa".

Recomendados

El ejército israelí reconoció que las explosiones que se escucharon en todo el país fueron resultado tanto de intercepciones exitosas como de impactos de misiles. No hubo de detalles inmediatos disponibles sobre las víctimas ni sobre la magnitud total de los daños.

RelacionadoTRT Global - Israel lanza ofensiva contra Irán: cronología de los ataques

El ataque se produjo horas después de que el líder supremo de Irán, Alí ​​Jamenei, prometiera asestar un "duro golpe" en respuesta a lo que denominó la declaración de guerra de Israel.

"Israel inició esta guerra. Infligiremos una venganza dolorosa", declaró Jamenei en un discurso pregrabado.

El ataque se produce tras una oleada de ataques israelíes en suelo iraní desde la madrugada del viernes, dirigidos contra lo que Tel Aviv describió como infraestructura estratégica y nuclear.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar
Presidente sirio Al-Sharaa alerta en la ONU que Israel puede provocar “más crisis” en Oriente Medio