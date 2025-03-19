“Hoy marca uno de los días con más niños asesinados en Gaza en la historia.”

Ayed Abu Eqtaish, de DCIP (Defense for Children International - Palestine) denunció que las fuerzas israelíes han sentenciado a muerte a los niños palestinos con ataques incesantes y el bloqueo de ayuda humanitaria: “Esto es un genocidio”.Israel lanzó un ataque masivo sobre Gaza la madrugada del 18 de marzo, matando a más de 400 personas, entre ellas al menos 174 niños, según el Ministerio de Salud palestino.