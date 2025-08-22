Los esfuerzos para terminar la guerra de Rusia y Ucrania, y los más recientes desarrollos en Gaza fueron los dos asuntos principales que abordaron el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron.

En una llamada telefónica este jueves, a petición de París, los líderes abordaron “las relaciones bilaterales entre Türkiye y Francia, el proceso de paz Rusia-Ucrania y los últimos desarrollos en Gaza, así como una serie de cuestiones regionales y globales”, informó la Dirección de Comunicaciones de Türkiye en un comunicado difundido en la red social turca NSosyal .

Erdogan le señaló a Macron que Türkiye mantiene su apoyo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, mediante una paz justa. También señaló que Ankara sigue de cerca los contactos que se desarrollan en Alaska y Washington.

En este contexto, recalcó además que “Türkiye está preparada para acoger cualquier iniciativa dirigida a conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia”.

Respecto a Gaza, Erdogan subrayó que su país trabaja para garantizar un alto el fuego ante la “grave tragedia humanitaria”, y advirtió que “debe frenarse la creciente temeridad de Israel en impulsar su plan de ocupación”.

Como parte de su compromiso con estos temas, ambos líderes acordaron seguir tratándolos en detalles en el marco de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre en Nueva York.

“Erdogan también destacó la importancia que Türkiye otorga al desarrollo de la cooperación con Francia, y afirmó que Ankara seguirá tomando medidas para impulsar los vínculos en diversos ámbitos, en particular en la industria de defensa”, añadió el comunicado.

Relacionado TRT Global - “El plan de Israel para someter a toda Gaza a su control militar es inaceptable”, advierte Erdogan

Francia agradece a Türkiye





Por su parte, Macron aseguró en X que él y Erdogan comparten el objetivo de poner fin a la “guerra de agresión” de Rusia contra Ucrania, subrayando la necesidad de “un cese de hostilidades y sólidas garantías de seguridad” para Kiev.

En este sentido, agradeció a Türkiye su colaboración en el marco de la “Coalición de la Voluntad” sobre esta cuestión.