TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye inicia los primeros envíos de gas natural a Siria
El ministro de Energía turco afirma que las exportaciones anuales podrían alcanzar los 2.000 millones de metros cúbicos, suficientes para abastecer a 5 millones de hogares.
Türkiye inicia los primeros envíos de gas natural a Siria
El ministro de Energía de Türkiye, Alparslan Bayraktar, afirma que se pueden exportar 2.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a Siria. / Reuters
2 de agosto de 2025

Los primeros envíos de gas natural desde Türkiye hacia Siria han comenzado, según anunció el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar.

Durante la inauguración del gasoducto Türkiye-Siria este sábado, Bayraktar explicó que el gas natural proveniente de Azerbaiyán será entregado a Siria a través de Kilis, una ciudad fronteriza turca vecina del norte sirio.

La conexión de gas natural desde Kilis hasta Alepo, en Siria, se completó el 21 de mayo, tras la restauración de los gasoductos dañados.

Bayraktar señaló que hasta 2.000 millones de metros cúbicos (BCM) de gas natural podrían exportarse anualmente a Siria, generando electricidad suficiente para abastecer a 5 millones de hogares.

También indicó que las exportaciones de electricidad hacia Siria se realizan actualmente a través de ocho puntos, con una capacidad que aumentará inicialmente un 25% y que luego se duplicará.

Recomendados

La infraestructura energética de Siria sufrió daños extensos debido a la guerra civil iniciada en 2011.

Las instalaciones de generación eléctrica, las líneas de transmisión y los sistemas de gas natural fueron gravemente afectados, reduciendo el suministro diario de electricidad a apenas 3 o 4 horas en muchas regiones.

Tras el colapso del régimen del Baaz en diciembre de 2024, se inició un período de transición en Siria, en el que la reconstrucción de la infraestructura energética fue identificada como una prioridad.

Aprovechando su experiencia técnica y su proximidad geográfica, Türkiye comenzó a participar activamente en los esfuerzos de reconstrucción durante esta etapa.

Türkiye ya había suministrado cantidades limitadas de electricidad al norte de Siria, brindando apoyo regional a través de líneas de transmisión en ocasiones.

RelacionadoTRT Global - Türkiye y Siria firman acuerdo clave para el suministro de gas y electricidad

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza