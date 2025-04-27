El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunirá con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, así como con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani, durante su visita a Qatar, según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

De acuerdo con las fuentes, se espera que las conversaciones se centren en el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la coordinación sobre los acontecimientos regionales. También se prevé una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro catarí tras su reunión del domingo.

Fidan visitó por última vez Qatar a principios de febrero, mientras que el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, viajó a Türkiye a principios de este mes para asistir a una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), organizada por Fidan en la ciudad turca de Antalya.

Comercio bilateral

Ankara y Doha han ampliado sus vínculos durante la última década a través de una asociación estratégica establecida en 2014. Ambos países celebran reuniones periódicas de alto nivel y han firmado más de 100 acuerdos en diversos sectores.