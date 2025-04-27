TÜRKİYE
2 min de lectura
Ministro turco Hakan Fidan viaja a Qatar para conversaciones sobre cooperación bilateral y Gaza
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye se reunirá con el emir y el primer ministro de Qatar para fortalecer la cooperación bilateral y coordinar la diplomacia regional en medio de la crisis en Gaza.
Ministro turco Hakan Fidan viaja a Qatar para conversaciones sobre cooperación bilateral y Gaza
El volumen del comercio bilateral entre Türkiye y Qatar superó los 1.000 millones de dólares en 2024. / TRT World and Agencies
27 de abril de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunirá con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, así como con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani, durante su visita a Qatar, según informaron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

De acuerdo con las fuentes, se espera que las conversaciones se centren en el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la coordinación sobre los acontecimientos regionales. También se prevé una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro catarí tras su reunión del domingo.

Fidan visitó por última vez Qatar a principios de febrero, mientras que el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, viajó a Türkiye a principios de este mes para asistir a una reunión del Grupo de Contacto sobre Gaza de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), organizada por Fidan en la ciudad turca de Antalya.

Comercio bilateral

Ankara y Doha han ampliado sus vínculos durante la última década a través de una asociación estratégica establecida en 2014. Ambos países celebran reuniones periódicas de alto nivel y han firmado más de 100 acuerdos en diversos sectores.

Recomendados

El Comité Estratégico Superior, copresidido por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el emir catarí Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, se reunió por última vez en Ankara en noviembre de 2024. Se espera que la próxima sesión tenga lugar en Doha, la capital catarí, a finales de este año.

Türkiye y Qatar han mantenido posturas similares frente a los conflictos regionales, en particular en lo que respecta a los acontecimientos en Palestina y Siria.

Ambos gobiernos han pedido el fin de los ataques de Israel contra Gaza y continúan trabajando conjuntamente a través de canales bilaterales y grupos multilaterales como el Grupo de Contacto sobre Gaza.

El volumen de comercio bilateral entre Türkiye y Catar superó los 1.000 millones de dólares en 2024.

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza