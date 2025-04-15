En medio del derramamiento de sangre que ejecuta incesantemente en Gaza, Israel presentó una nueva propuesta de alto el fuego que Egipto, país mediador, ya ha enviado a Hamás. Sin embargo, el borrador, además de pedir la liberación de todos los rehenes en el enclave a cambio de ayuda humanitaria, también exige el “desarme” y la “rendición” de Hamás, así como de otros grupos de resistencia palestina, según varios reportes de prensa.

La agencia de noticias AFP publicó que Hamás se encuentra estudiando su respuesta y la enviará “muy probablemente a los mediadores en 48 horas”, pues realiza “consultas profundas". Sin embargo, una fuente del grupo de resistencia señaló que la propuesta condiciona un “fin permanente” de la ofensiva israelí al “desarme” de Hamás, lo que es “una línea roja (...) no negociable".

Por su parte, el canal Al Jazeera reportó las declaraciones de Sami Abu Zuhri, alto funcionario de Hamás, señalando que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no busca un alto el fuego, sino un "acuerdo de rendición". En ese sentido, subrayó que el grupo no negociará entregar sus armas y calificó la exigencia de "ilusión". “Está imponiendo estas exigencias imposibles para frustrar cualquier esfuerzo por alcanzar un acuerdo de alto el fuego", reiteró Abu Zuhri, destacando que Hamás ha mostrado flexibilidad en las conversaciones.

¿Qué otras condiciones contemplaría la propuesta israelí?

La fuente de Hamás le dijo a AFP que Israel exige el regreso de 10 rehenes vivos a cambio de una tregua de "al menos 45 días", la liberación de 1.231 prisioneros palestinos y una autorización para hacer entrar ayuda humanitaria a Gaza. Israel no se pronunció sobre el contenido de esta propuesta, que fue transmitida el domingo, coincidiendo con una visita de una delegación de Hamás a El Cairo.

El medio Al-Araby Al-Jadeed reportó, con información de una fuente palestina cercana a las negociaciones, que la propuesta de Tel Aviv también estipula que la ayuda humanitaria se reanudaría al segundo día, según un protocolo humanitario acordado, y que el ejército israelí comenzará a redistribuirse hacia las posiciones en Rafah y el norte del enclave ese mismo día, pero sin retirarse completamente. El borrador menciona también que, durante este periodo, se discutirá un alto el fuego permanente.

Desde las primeras negociaciones para un cese del fuego con Israel en Gaza –incluso antes del frágil alto el fuego que se implementó en enero y que Tel Aviv suspendió el pasado 18 de marzo–, Hamás ha exigido una retirada total de las tropas israelíes del enclave. También ha pedido reiteradamente la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, cuya cifra se estima en torno a los 10.000, según grupos de derechos humanos.

Israel, por su parte, busca liberar a los 59 rehenes que quedan en Gaza, pero antes pretende aniquilar a la resistencia palestina en su totalidad. Además, ha expresado su deseo de anexionarse Gaza y desplazar de ella a sus 2,2 millones de habitantes, un plan que el propio Gobierno de Netanyahu ya ha declarado que comenzó a implementar al imponer nuevas divisiones geográficas. Todo en medio de la condena de gran parte de la comunidad internacional y de las denuncias de que se trataría de una limpieza étnica.

Gaza atraviesa su peor crisis humanitaria

Mientras tanto, en las últimas 24 horas, al menos 17 palestinos han muerto como resultado de nuevos ataques israelíes contra múltiples zonas de Gaza devastadas por la ofensiva. Un comunicado del Ministerio de Salud de Gaza indicó que 69 heridos más fueron trasladados a hospitales.

"Muchas víctimas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los rescatistas no pueden llegar hasta ellas", añadió el comunicado.

En paralelo, la ONU advirtió este lunes que la situación humanitaria en Gaza es probablemente "la peor" desde el comienzo de la brutal ofensiva israelí en octubre de 2023.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que ha pasado un mes y medio desde la última vez que se permitió el ingreso de suministros por los cruces hacia el enclave, lo que constituye la interrupción más prolongada registrada hasta ahora.

“El aumento de los ataques está provocando numerosas víctimas civiles y la destrucción de la poca infraestructura que queda, esencial para mantener con vida a la población”, alertó Dujarric. Además, denunció que las autoridades israelíes emitieron cuatro nuevas órdenes de evacuación durante el fin de semana, lo que sigue reduciendo el espacio disponible para las familias palestinas en Gaza.