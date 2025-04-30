Türkiye acusó a Israel de utilizar el hambre como arma contra la población civil en Gaza durante las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y afirmó que la comunidad internacional "ha fallado gravemente" en prevenir la destrucción generalizada y la pérdida de vidas humanas.

"La comunidad internacional ha fallado gravemente en detener la agresión israelí y la pérdida de decenas de miles de vidas inocentes en Gaza, en su mayoría mujeres y niños", dijo el miércoles Nuh Yilmaz, viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye.

Yilmaz explicó que la razón de la comparecencia de Türkiye ante la corte es el "incumplimiento sostenido por parte de Israel de sus obligaciones internacionales", y añadió que se está librando una ofensiva de "una escala sin precedentes" contra la población civil en Gaza, que también se ha extendido a la Cisjordania ocupada y a países vecinos.

Acusó a Israel de emplear "el hambre como arma" y de aplicar "castigo colectivo", al haber cerrado los pasos fronterizos con Gaza e impedir desde el 2 de marzo el ingreso de suministros esenciales al enclave.

"Donde no se aplica la ley para frenar a Israel, reina el caos, la anarquía y se producen matanzas masivas que equivalen a un genocidio en Gaza", afirmó Yilmaz.