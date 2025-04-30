TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye ante la CIJ: La comunidad internacional ha “fracasado gravemente” para detener a Israel
"Donde no se aplica la ley para detener a Israel, hay caos, anarquía y matanzas masivas que equivalen a un genocidio en Gaza", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Nuh Yilmaz, ante la máxima corte de la ONU.
Türkiye ante la CIJ: La comunidad internacional ha “fracasado gravemente” para detener a Israel
"Donde no se aplica la ley para detener a Israel, hay caos, anarquía y matanzas masivas que equivalen a genocidio en Gaza", dijo Yilmaz. / AA
30 de abril de 2025

Türkiye acusó a Israel de utilizar el hambre como arma contra la población civil en Gaza durante las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y afirmó que la comunidad internacional "ha fallado gravemente" en prevenir la destrucción generalizada y la pérdida de vidas humanas.

"La comunidad internacional ha fallado gravemente en detener la agresión israelí y la pérdida de decenas de miles de vidas inocentes en Gaza, en su mayoría mujeres y niños", dijo el miércoles Nuh Yilmaz, viceministro de Relaciones Exteriores de Türkiye.

Yilmaz explicó que la razón de la comparecencia de Türkiye ante la corte es el "incumplimiento sostenido por parte de Israel de sus obligaciones internacionales", y añadió que se está librando una ofensiva de "una escala sin precedentes" contra la población civil en Gaza, que también se ha extendido a la Cisjordania ocupada y a países vecinos.

Acusó a Israel de emplear "el hambre como arma" y de aplicar "castigo colectivo", al haber cerrado los pasos fronterizos con Gaza e impedir desde el 2 de marzo el ingreso de suministros esenciales al enclave.

"Donde no se aplica la ley para frenar a Israel, reina el caos, la anarquía y se producen matanzas masivas que equivalen a un genocidio en Gaza", afirmó Yilmaz.

RelacionadoTRT Global - ¿Qué pasará en audiencias de la CIJ sobre bloqueo israelí a la ayuda humanitaria en Gaza? Las claves

Recomendados

Türkiye también condenó los ataques de Israel contra la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y la prohibición de sus operaciones, calificándolos como una violación de las medidas provisionales dictadas por la corte y un posible acto de destrucción contra los palestinos como grupo protegido.

Al citar el asesinato de la trabajadora humanitaria turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi durante protestas pacíficas en Cisjordania, Yilmaz advirtió que los riesgos para el personal humanitario siguen siendo extremos.

"Türkiye solicita respetuosamente a la CIJ que emita una opinión consultiva", añadió, "que reafirme las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y allane el camino hacia la justicia, la paz y la seguridad tanto para palestinos como para israelíes."

El ejército israelí reanudó su ofensiva sobre Gaza el 18 de marzo, rompiendo un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros firmado el 19 de enero con el grupo de resistencia palestino Hamás.

Casi 52.400 palestinos han muerto en Gaza desde octubre de 2023 en una brutal ofensiva israelí, la mayoría mujeres y niños.

RelacionadoTRT Global - Amnistía Internacional denuncia “genocidio en directo” en Gaza, mientras CIJ evalúa caso de Israel

FUENTE:TRT World
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza