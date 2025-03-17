TÜRKİYE
Türkiye y EE.UU. avanzan hacia una nueva era de cooperación, afirma Erdogan tras diálogo con Trump
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dialogó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y reiteró su apoyo a la iniciativa de Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Erdogan dijo que los acontecimientos regionales y globales han hecho necesario aumentar las consultas entre Türkiye y Estados Unidos sobre todos los temas / AA
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó su confianza en que, en esta nueva etapa de relaciones bilaterales, ambos países fortalecerán su cooperación con solidaridad, sinceridad y un enfoque orientado a resultados.

Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, durante la llamada del domingo se abordaron temas bilaterales, así como asuntos regionales y globales.  

La última vez que ambos líderes conversaron por teléfono fue en noviembre, cuando Erdogan felicitó a Trump por su reelección.

Erdogan destacó que los acontecimientos recientes en la región y en el mundo hacen necesario aumentar la comunicación entre Türkiye y EE.UU. sobre todos los temas. Además, afirmó que Ankara apoya la iniciativa firme y directa de Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Mejorar la cooperación en defensa

Erdogan recordó que Türkiye ha trabajado desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva tres años, para lograr una paz justa y duradera, y continuará sus esfuerzos en ese sentido.

El presidente turco subrayó la importancia de que ambos países colaboren para levantar las sanciones sobre Damasco, lo que permitiría restaurar la estabilidad en Siria, contribuir al funcionamiento de nueva administración y avanzar hacia la normalización, facilitando así el regreso de los sirios a su país.  

Erdogan también expresó que, en esta nueva etapa, se esperan medidas de EE.UU. en la lucha contra el terrorismo, con un enfoque que respete los intereses de Türkiye. En cuanto a la cooperación en defensa, insistió en la necesidad de poner fin a las sanciones de la ley CAATSA, completar el proceso de adquisición de los F-16 y resolver la reincorporación de Türkiye al programa de los F-35.

FUENTE:TRT Español
