El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, conversó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y expresó su confianza en que, en esta nueva etapa de relaciones bilaterales, ambos países fortalecerán su cooperación con solidaridad, sinceridad y un enfoque orientado a resultados.

Según la Dirección de Comunicaciones de Türkiye, durante la llamada del domingo se abordaron temas bilaterales, así como asuntos regionales y globales.

La última vez que ambos líderes conversaron por teléfono fue en noviembre, cuando Erdogan felicitó a Trump por su reelección.

Erdogan destacó que los acontecimientos recientes en la región y en el mundo hacen necesario aumentar la comunicación entre Türkiye y EE.UU. sobre todos los temas. Además, afirmó que Ankara apoya la iniciativa firme y directa de Trump para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.