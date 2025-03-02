GENOCIDIO EN GAZA
2 min de lectura
La administración Trump entrega 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel
Desde que asumió el cargo en enero, la administración de Trump ha aprobado casi 12.000 millones de dólares en ventas militares extranjeras importantes a Israel.
La administración Trump entrega 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel
EE.UU. ha enfrentado críticas de larga data por su apoyo al asalto militar de Israel en Gaza, en medio de informes generalizados sobre violaciones del derecho internacional y las leyes estadounidenses. / Reuters
2 de marzo de 2025

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció el sábado que ha agilizado la entrega de 4.000 millones de dólares en asistencia militar a Israel, utilizando autoridades de emergencia para eludir la revisión del Congreso. "He firmado una declaración para acelerar el envío de aproximadamente 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel", afirmó Rubio.

En su declaración, Rubio también destacó la reversión del "embargo parcial de armas" impuesto por la administración Biden, el cual, según el secretario de Estado, había retenido de manera injustificada ciertos armamentos y municiones. "Esto es una muestra más de que Israel no tiene un aliado más firme en la Casa Blanca que el presidente Trump", agregó.

Su anuncio se produjo un día después de que el Departamento de Estado aprobara posibles ventas de armamento a Israel por 3.000 millones de dólares, que incluyen municiones, kits de guía y bulldozers Caterpillar D9.

Rubio señaló que la administración Trump había determinado que "existe una emergencia" que requiere la venta inmediata de armas a Israel. Esto permitió que la transacción se realizara sin la revisión habitual del Congreso, una medida que, según la agencia, fue tomada con urgencia para fortalecer la seguridad de Israel en medio de crecientes tensiones en la región.

El secretario de Estado también destacó que, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, su administración ha aprobado cerca de 12.000 millones de dólares en ventas militares a Israel. "Esta importante decisión coincide con la revocación, por parte del presidente Trump, de un memorando de la era Biden que impuso condiciones infundadas y politizadas sobre la asistencia militar a Israel, en un momento en que nuestro aliado luchaba una guerra de supervivencia en múltiples frentes contra Irán y sus aliados terroristas", declaró Rubio.

Asimismo, Rubio enfatizó que su administración continuará utilizando "todas las herramientas disponibles" para cumplir con el "compromiso histórico de EE.UU. con la seguridad de Israel", incluyendo medidas para contrarrestar amenazas.

Recomendados

No obstante, esta decisión ha generado críticas en Washington, donde diversos sectores cuestionan el apoyo de EE.UU. a la ofensiva militar israelí en Gaza, en un contexto de denuncias sobre violaciones al derecho internacional y a las propias leyes estadounidenses.


FUENTE:TRT World and Agencies
Explora
Hamás estudia “seriamente” plan de Trump mientras líderes mundiales alertan que tiene “vacíos”
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
¿Podrá sobrevivir la frágil coalición de Netanyahu al plan de paz de Trump para Gaza?
Por Kazim Alam
Israel vuelve a frenar el mayor intento de romper el bloqueo sobre Gaza
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
“Sin presente ni futuro”: palestinos en Gaza relatan cómo sobreviven al asedio y al desplazamiento
Por Ahmed Almallahi
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Un mundo que reconoce a Palestina, pero no sus derechos
Por Sami A. Al-Arian