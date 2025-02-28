Las delegaciones de Estados Unidos y Rusia se reunieron en Estambul, Türkiye, para identificar los pasos iniciales que permitan estabilizar las operaciones de sus misiones diplomáticas, informó el Departamento de Estado de EE.UU.

"Estados Unidos planteó inquietudes sobre el acceso a la banca y los servicios contratados, así como la necesidad de garantizar niveles de personal estables y sostenibles en la embajada de Estados Unidos en Moscú", informó en un comunicado este jueves.

"A través de discusiones constructivas, ambas partes identificaron pasos iniciales concretos para estabilizar las operaciones de la misión bilateral en estas áreas", agregó.

Las conversaciones en Estambul se dieron tras una reunión en Riad, Arabia Saudita, el 18 de febrero, donde ambas partes acordaron iniciar diálogos sobre temas que afectan a sus respectivas misiones diplomáticas.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por la subsecretaria de Estado adjunta para Rusia y Europa Central, Sonata Coulter, mientras que la parte rusa la lideró el embajador Alexander Darchiev, director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.