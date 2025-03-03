Cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, abandonó la Casa Blanca el viernes tras un tenso encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pareció que el acuerdo sobre minerales –considerado fundamental para terminar la guerra con Rusia– se había frustrado por completo. Sin embargo, este domingo, tras una cumbre clave en Londres con líderes europeos, el mandatario ucraniano reafirmó su disposición a firmarlo.

"El acuerdo que está sobre la mesa se firmará si las partes están listas", aseguró Zelenskyy en un encuentro con periodistas posterior a la cumbre, a la que asistieron 18 líderes europeos. "Es nuestra política continuar con lo que se ha hecho en el pasado, somos constructivos", declaró, citado por el medio de noticias BBC. Y añadió: "Si acordamos firmar el acuerdo sobre minerales, estamos listos para hacerlo".

En contraste, horas antes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó al canal de noticias CBS que el acuerdo no está actualmente sobre la mesa después de la polémica reunión, y que, además, no puede firmarse sin alcanzarse previamente un “acuerdo de paz”.

El trato propuesto por EE.UU. contempla la explotación conjunta de vastos recursos minerales de Ucrania, principalmente minerales de tierras raras, como parte de una recuperación posterior a la guerra. La propuesta era dar a Washington beneficios financieros por ayudar a Ucrania en una tregua, incluso cuando Trump se ha negado repetidamente a respaldar militarmente a las tropas europeas que podrían actuar como fuerzas de paz.

Sin embargo, durante su reunión en la Oficina Oval, Trump reprendió a Zelenskyy ante las cámaras, instándolo a ser más "agradecido" por el apoyo de Estados Unidos en la guerra, que ya lleva tres años. Como resultado del tenso intercambio, el acuerdo sobre los minerales no se firmó.

Cumbre de líderes europeos y acuerdo de paz

Zelenskyy asistió el domingo a una cumbre sobre Ucrania organizada por el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, con la participación de otros líderes europeos. En el encuentro, fue recibido con abrazos por varios de los asistentes.

La cumbre se realizó mientras Ucrania y Europa siguen con preocupación el acercamiento entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quienes iniciaron negociaciones bilaterales para poner fin a la guerra sin la participación de Kiev ni los países europeos.

En este marco, las conversaciones del domingo, que reunieron a 18 aliados, fueron clave para Kiev. Zelenskyy confirmó este lunes que los líderes europeos se comprometieron a mantener conversaciones para definir las condiciones que presentará al Gobierno de Trump en busca de un posible acuerdo con Rusia.

"En el futuro cercano, en Europa definiremos nuestras posiciones comunes, las líneas que debemos alcanzar y aquellas en las que no podemos ceder", declaró Zelenskyy. "Estas posturas serán presentadas a nuestros socios en Estados Unidos", añadió.

Mientras tanto, Starmer, anunció que trabajaba junto a Francia en "un plan" de un mes para poner fin a la guerra entre Kiev y Moscú. Según explicaron, los pasos hacia la paz serían: continuar el flujo de ayuda a Kiev y mantener la presión económica sobre Rusia para fortalecer la posición de Ucrania; asegurarse de que Ucrania esté en la mesa de negociaciones y que cualquier acuerdo de paz debe garantizar su soberanía y seguridad; y continuar armando a Ucrania para disuadir futuras invasiones.

No obstante, de momento "no hay acuerdo sobre cómo sería una tregua (...) pero estamos trabajando juntos, con Francia y nuestros aliados europeos, para determinar el camino a seguir para una paz duradera en Ucrania", declaró Luke Pollard, del Ministerio de Defensa británico, a la radio Times este lunes.

Además, tras dialogar en Londres con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Zelenskyy aseguró que ambos buscan “desarrollar un plan de acción conjunto para poner fin a la guerra con una paz justa y duradera”. Añadió que “solamente Putin está interesado en la continuación y el rápido regreso de la guerra”.

Por otra parte, al término de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció que "más países europeos aumentarán su gasto en defensa", calificando esto como una "muy buena noticia”.