En medio de un escándalo que cruza fronteras, la Fiscalía General de México abrió una investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por supuestamente haber recibido sobornos millonarios de israelíes durante su mandato. El caso se relaciona con un reporte periodístico del medio The Marker que señaló que los empresarios Avishai Neriah y Uri Ansbacher le pagaron 25 millones de dólares al entonces mandatario para obtener contratos de ciberseguridad relacionados con NSO Group, la empresa israelí responsable del infame software espía Pegasus.

“Nosotros ya abrimos una carpeta (de investigación), por supuesto. Y vamos a reclamar a las autoridades de Israel esta información que dieron, de carácter mediático, (para que) la podamos incorporar" al caso, señaló el fiscal general Alejandro Mertz durante una rueda de prensa.

Denuncias de larga data

El funcionario precisó que desde el gobierno anterior, en cabeza del ahora también expresidente Andrés Manuel López Obrador, se presentaron varias denuncias sobre el software Pegasus, que habría sido usado como sistema de espionaje, pero estas no fueron corroboradas con las pruebas suficientes.

“Lo que nosotros estamos haciendo es pedirle ya formalmente al Gobierno de Israel la autorización a través del sistema de asistencia jurídica internacional para que esas afirmaciones queden dentro de un marco legal y no se vaya al mismo vacío de denuncias que no se sostienen”, apuntó Gertz.

Por su parte, el expresidente Peña Nieto tachó la información de "completamente” falsa en un mensaje en la red social X el lunes. “Lamento encontrarme con reportes que, sin el menor rigor periodístico, hacen afirmaciones temerarias y malintencionadas. El reporte sobre supuestos pagos es completamente falso y carente de evidencia”, escribió.

Ese mismo día, en una entrevista con la estación Radiofórmula, insistió en que el señalamiento es una "insinuación totalmente carente de sustento". También sostuvo que durante su gobierno nunca se desempeñó en un área donde fuera responsable de autorizar contratos.

El reporte de prensa que desató la investigación

De acuerdo con el reportaje de The Marker, el pago multimillonario permitió a empresas israelíes de ciberseguridad obtener contratos gubernamentales y acceder a información privilegiada durante el sexenio de Peña Nieto.

El informe apunta que "el acuerdo más famoso que negociaron (los empresarios) fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades del país", entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, las extintas Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En esa línea, herramientas de software espía como Pegasus han generado preocupación y críticas internacionales por su uso contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.