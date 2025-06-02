En medio de los diálogos clave que Ucrania y Rusia mantienen este lunes en Estambul, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró que la prioridad de Ankara es lograr una paz duradera entre Kiev y Moscú.

“Türkiye está dispuesta a tomar cualquier medida necesaria para facilitar este proceso” de paz, afirmó Fidan, durante el discurso inaugural de la reunión entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones se encontraron en el histórico Palacio Ciragan, para la segunda ronda de las conversaciones directas de paz.

Ankara actúa como facilitador en este proceso.

Relacionado TRT Global - Rusia y Ucrania vuelven a reunirse en Estambul para diálogos de paz, en medio de nuevos ataques

Por primera vez en más de tres años, Kiev y Moscú se reunieron para sostener diálogos directos el pasado 16 de mayo en Estambul. Tras esta cumbre, las partes acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros cada una y expusieron sus posiciones sobre un posible alto al fuego.