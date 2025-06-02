En medio de los diálogos clave que Ucrania y Rusia mantienen este lunes en Estambul, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, declaró que la prioridad de Ankara es lograr una paz duradera entre Kiev y Moscú.
“Türkiye está dispuesta a tomar cualquier medida necesaria para facilitar este proceso” de paz, afirmó Fidan, durante el discurso inaugural de la reunión entre Rusia y Ucrania. Las delegaciones se encontraron en el histórico Palacio Ciragan, para la segunda ronda de las conversaciones directas de paz.
Ankara actúa como facilitador en este proceso.
Por primera vez en más de tres años, Kiev y Moscú se reunieron para sostener diálogos directos el pasado 16 de mayo en Estambul. Tras esta cumbre, las partes acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros cada una y expusieron sus posiciones sobre un posible alto al fuego.
Por otro lado, ambas partes se comprometieron a continuar el diálogo para desescalar el conflicto.
Ankara ha mantenido una relación cercana con Moscú y Kiev desde que estalló la guerra en 2002, y ha reiterado su disposición para mediar y apoyar los esfuerzos de paz.