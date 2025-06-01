El ministro de Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, trasladó a Teherán una propuesta de Washington relacionada con las negociaciones nucleares indirectas en curso, según confirmó este sábado el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Araghchi indicó que Al-Busaidi realizó una "breve visita" a la capital iraní para presentar "elementos de una propuesta estadounidense".

El responsable iraní aseguró que Teherán responderá “de forma apropiada” y “en función de sus principios, intereses nacionales y los derechos del pueblo iraní”.

Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el envío de la propuesta y señaló que el presidente Donald Trump ha confiado la misión a su enviado especial, Steve Witkoff.

“Se ha enviado una propuesta detallada y aceptable al régimen iraní, y lo más conveniente para ellos es aceptarla”, afirmó Leavitt en un comunicado, subrayando que “el presidente Trump ha sido claro: Irán nunca podrá hacerse con un arma nuclear”.

Finaliza la quinta ronda de conversaciones