ORIENTE MEDIO
Irán evalúa propuesta de EE.UU. entregada por Omán en medio de negociaciones nucleares indirectas
La Casa Blanca confirmó el envío de la propuesta, mientras Irán prometió una respuesta basada en sus principios e intereses nacionales. Aún no hay fecha para una nueva ronda de diálogo.
Los países occidentales afirman que el programa nuclear de Irán está orientado a la producción de armas, mientras que Teherán insiste en que tiene fines exclusivamente civiles. / AP
1 de junio de 2025

El ministro de Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, trasladó a Teherán una propuesta de Washington relacionada con las negociaciones nucleares indirectas en curso, según confirmó este sábado el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Araghchi indicó que Al-Busaidi realizó una "breve visita" a la capital iraní para presentar "elementos de una propuesta estadounidense".

El responsable iraní aseguró que Teherán responderá “de forma apropiada” y “en función de sus principios, intereses nacionales y los derechos del pueblo iraní”.

Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el envío de la propuesta y señaló que el presidente Donald Trump ha confiado la misión a su enviado especial, Steve Witkoff.

“Se ha enviado una propuesta detallada y aceptable al régimen iraní, y lo más conveniente para ellos es aceptarla”, afirmó Leavitt en un comunicado, subrayando que “el presidente Trump ha sido claro: Irán nunca podrá hacerse con un arma nuclear”.

Finaliza la quinta ronda de conversaciones

La quinta y, hasta ahora, última ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní se celebró el pasado 23 de mayo en Roma, bajo la mediación de Omán.

El viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó ese encuentro como “uno de los más profesionales”, y aseguró que Teherán dejó claras sus “posturas y principios” durante las conversaciones.

Ambas delegaciones intercambiaron propuestas, incluidas las presentadas por el jefe de la diplomacia omaní, Badr Al-Busaidi, que luego fueron trasladadas a las respectivas capitales para su análisis. Por ahora, no hay fecha definida para una sexta ronda, debido a las crecientes diferencias sobre el nivel de enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Ese mismo sábado, Irán rechazó el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al que calificó de “infundado” y lo acusó de servir como “pretexto para maniobras políticas” contra el país.

El documento, distribuido entre los Estados miembros del organismo, señala que el stock de uranio enriquecido al 60 % en posesión de Irán se ha duplicado, alcanzando los 408,6 kilogramos. Según el OIEA, esta cantidad podría ser suficiente para fabricar hasta nueve armas nucleares si se enriquece aún más.

Las tensiones en la región siguen en aumento ante informes que apuntan a un posible ataque israelí contra instalaciones nucleares iraníes, a pesar de que el presidente Donald Trump ha advertido contra dicha acción.


FUENTE:TRT Español y agencias
