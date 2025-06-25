Desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, los palestinos han sido sometidos a un sufrimiento extremo: bombardeos constantes, asesinatos y escasez de alimentos. Pero con el paso del tiempo, ha quedado en evidencia que la magnitud de la tragedia es aún más devastadora de lo que se creía. Un nuevo informe publicado en Harvard Dataverse revela que Israel ha “desaparecido” a 377.000 palestinos desde octubre de 2023, y que la mitad de ellos son niños.

Esta cifra supera con creces los registros oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, que estiman que el genocidio israelí mató aproximadamente a 56.000 palestinos.

El nuevo informe, elaborado por el profesor israelí Yaakov Garb, utiliza análisis basados en datos y mapas espaciales para examinar cómo los ataques israelíes contra la población civil y la obstrucción de la ayuda humanitaria han provocado una drástica disminución de la población del enclave. Concluye que el número real de personas fallecidas podría ser muy superior al número de oficiales.

Mapas incluidos en el informe, basados en estimaciones del propio ejército israelí, indican que actualmente hay alrededor de un millón de personas en la Ciudad de Gaza, unas 500.000 en la zona de Al-Mawasi y otras 350.000 en el centro del enclave. Es decir, actualmente viven en el enclave 1,85 millones de palestinos.

Esta cifra contrasta con la cantidad de habitantes antes de la ofensiva: en ese entonces, se estimaba que la población de Gaza era de 2,2 millones. Esta discrepancia apunta a que al menos 377.000 personas se encuentran actualmente en paradero desconocido.

Aunque es posible que algunas estén desplazadas o incomunicadas, la drástica brecha demográfica ha llevado al analista a concluir que una parte significativa probablemente ha muerto. Y, por eso, la cifra real de víctimas mortales es varias veces superior a la informada por las autoridades locales.

Sin embargo, este no es el primer informe que señala que el número de muertos es mucho mayor. En julio del 2024, la revista The Lancet aseguró que las muertes indirectas de la ofensiva, causadas por enfermedades, hambre y falta de recursos, aumentarán el número total de muertos a aproximadamente 186.000, es decir, el 7,9% de la población total de Gaza.

Relacionado TRT Global - Tragedia de la ayuda militarizada en Gaza: Israel ha masacrado a 503 palestinos que buscaban comida

El papel de la Fundación Humanitaria para Gaza





El informe también evalúa de forma crítica el papel de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, encargada de distribuir ayuda humanitaria. Garb sostiene que parece haber sido diseñada con fines estratégicos militares, más que humanitarios.

Además, basándose en datos geoespaciales, el investigador señala que gran parte de la población del enclave no puede acceder a los puntos de distribución de ayuda humanitaria de la GHF. Se debe a que eran en gran medida inaccesibles para gran parte de los palestinos, ya que estaban separados de la zona sur de Gaza por el corredor Netzarim.

El corredor de Netzarim es en realidad una “zona de amortiguación” controlada por Israel, donde los palestinos tienen prohibido ingresar. Es decir, para obtener alimentos, medicamentos y productos esenciales, los civiles debían cruzar zonas formalmente prohibidas, poniéndose en riesgo.

A estas dificultades se sumaban obstáculos logísticos: infraestructura deficiente, falta de transporte y ausencia de rutas seguras dificultaban aún más el acceso, según el informe.

Garb explicó que el diseño y funcionamiento de estos complejos de ayuda “parecen ser un motor de fricción y percances continuos”. Dijo que el modelo de distribución, que entrega raciones para 5,5 personas durante 3,5 días, obliga a los civiles a cruzar repetidamente zonas militarizadas en condiciones peligrosas.

“El hecho de que cuatro de los cinco complejos se encuentren al sur del corredor de Morag —repetidamente señalado por funcionarios israelíes como el destino previsto para concentrar a los palestinos desplazados del resto de Gaza ante una intensificación inminente de los ataques militares— no resulta nada tranquilizador”, advirtió el informe.

Una lógica de control, no de asistencia





Por otra parte, el profesor e investigador israelí destacó que se tomaron pocas o nulas medidas para proteger la dignidad o seguridad de los civiles. Los puntos de distribución carecían de instalaciones básicas como sombra, agua, baños, puestos de primeros auxilios o accesos especiales para personas vulnerables. Generalmente, solo tenían un punto de entrada y salida, y sin ningún tipo de organización.

El documento afirmó que la arquitectura de estos centros fomentaba situaciones constantes de desorden, que luego eran utilizadas para justificar la violencia contra la población civil.

“En general, estos complejos de ayuda parecen reflejar una lógica de control, no de asistencia, y sería un error llamarlos ‘centros de distribución de ayuda humanitaria’. No se ajustan a los principios humanitarios, y gran parte de su diseño y operación está guiado por otros objetivos que socavan su propósito declarado”, concluyó el informe.

Organizaciones internacionales respaldaron el informe, entre ellas el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la mayor entidad de derechos civiles de EE.UU. enfocada en los musulmanes. Declaró que el informe demuestra que estos centros de ayuda gestionados por Estados Unidos e Israel constituyen una táctica de genocidio, y no un mecanismo de asistencia humanitaria.