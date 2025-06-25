Desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, los palestinos han sido sometidos a un sufrimiento extremo: bombardeos constantes, asesinatos y escasez de alimentos. Pero con el paso del tiempo, ha quedado en evidencia que la magnitud de la tragedia es aún más devastadora de lo que se creía. Un nuevo informe publicado en Harvard Dataverse revela que Israel ha “desaparecido” a 377.000 palestinos desde octubre de 2023, y que la mitad de ellos son niños.
Esta cifra supera con creces los registros oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, que estiman que el genocidio israelí mató aproximadamente a 56.000 palestinos.
El nuevo informe, elaborado por el profesor israelí Yaakov Garb, utiliza análisis basados en datos y mapas espaciales para examinar cómo los ataques israelíes contra la población civil y la obstrucción de la ayuda humanitaria han provocado una drástica disminución de la población del enclave. Concluye que el número real de personas fallecidas podría ser muy superior al número de oficiales.
Mapas incluidos en el informe, basados en estimaciones del propio ejército israelí, indican que actualmente hay alrededor de un millón de personas en la Ciudad de Gaza, unas 500.000 en la zona de Al-Mawasi y otras 350.000 en el centro del enclave. Es decir, actualmente viven en el enclave 1,85 millones de palestinos.
Esta cifra contrasta con la cantidad de habitantes antes de la ofensiva: en ese entonces, se estimaba que la población de Gaza era de 2,2 millones. Esta discrepancia apunta a que al menos 377.000 personas se encuentran actualmente en paradero desconocido.
Aunque es posible que algunas estén desplazadas o incomunicadas, la drástica brecha demográfica ha llevado al analista a concluir que una parte significativa probablemente ha muerto. Y, por eso, la cifra real de víctimas mortales es varias veces superior a la informada por las autoridades locales.
Sin embargo, este no es el primer informe que señala que el número de muertos es mucho mayor. En julio del 2024, la revista The Lancet aseguró que las muertes indirectas de la ofensiva, causadas por enfermedades, hambre y falta de recursos, aumentarán el número total de muertos a aproximadamente 186.000, es decir, el 7,9% de la población total de Gaza.
El papel de la Fundación Humanitaria para Gaza
El informe también evalúa de forma crítica el papel de la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, encargada de distribuir ayuda humanitaria. Garb sostiene que parece haber sido diseñada con fines estratégicos militares, más que humanitarios.
Además, basándose en datos geoespaciales, el investigador señala que gran parte de la población del enclave no puede acceder a los puntos de distribución de ayuda humanitaria de la GHF. Se debe a que eran en gran medida inaccesibles para gran parte de los palestinos, ya que estaban separados de la zona sur de Gaza por el corredor Netzarim.
El corredor de Netzarim es en realidad una “zona de amortiguación” controlada por Israel, donde los palestinos tienen prohibido ingresar. Es decir, para obtener alimentos, medicamentos y productos esenciales, los civiles debían cruzar zonas formalmente prohibidas, poniéndose en riesgo.
A estas dificultades se sumaban obstáculos logísticos: infraestructura deficiente, falta de transporte y ausencia de rutas seguras dificultaban aún más el acceso, según el informe.
Garb explicó que el diseño y funcionamiento de estos complejos de ayuda “parecen ser un motor de fricción y percances continuos”. Dijo que el modelo de distribución, que entrega raciones para 5,5 personas durante 3,5 días, obliga a los civiles a cruzar repetidamente zonas militarizadas en condiciones peligrosas.
“El hecho de que cuatro de los cinco complejos se encuentren al sur del corredor de Morag —repetidamente señalado por funcionarios israelíes como el destino previsto para concentrar a los palestinos desplazados del resto de Gaza ante una intensificación inminente de los ataques militares— no resulta nada tranquilizador”, advirtió el informe.
Una lógica de control, no de asistencia
Por otra parte, el profesor e investigador israelí destacó que se tomaron pocas o nulas medidas para proteger la dignidad o seguridad de los civiles. Los puntos de distribución carecían de instalaciones básicas como sombra, agua, baños, puestos de primeros auxilios o accesos especiales para personas vulnerables. Generalmente, solo tenían un punto de entrada y salida, y sin ningún tipo de organización.
El documento afirmó que la arquitectura de estos centros fomentaba situaciones constantes de desorden, que luego eran utilizadas para justificar la violencia contra la población civil.
“En general, estos complejos de ayuda parecen reflejar una lógica de control, no de asistencia, y sería un error llamarlos ‘centros de distribución de ayuda humanitaria’. No se ajustan a los principios humanitarios, y gran parte de su diseño y operación está guiado por otros objetivos que socavan su propósito declarado”, concluyó el informe.
Organizaciones internacionales respaldaron el informe, entre ellas el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), la mayor entidad de derechos civiles de EE.UU. enfocada en los musulmanes. Declaró que el informe demuestra que estos centros de ayuda gestionados por Estados Unidos e Israel constituyen una táctica de genocidio, y no un mecanismo de asistencia humanitaria.
“Este importante informe de Harvard Dataverse prueba lo que ha sido brutalmente evidente durante semanas: la Fundación Humanitaria para Gaza, respaldada por Estados Unidos, y sus centros de distribución de ayuda no han sido más que una cruel estrategia israelí para masacrar palestinos y acelerar el proceso de limpieza étnica”, declaró CAIR.
“Atraer a personas hambrientas con promesas de comida y asistencia para luego atraparlas es un nivel de maldad que hiela la sangre. Este estado genocida debe ser detenido antes de que sus fuerzas masacren o expulsen a toda la población de Gaza”, agregó.
EE.UU. aportará 30 millones de dólares a GHF
A pesar de las graves preocupaciones expresadas por varios funcionarios estadounidenses sobre la operación, que lleva un mes en marcha, Estados Unidos mantiene su apoyo a la Fundación Humanitaria para Gaza y aportará 30 millones de dólares y le aportará 30 millones de dólares, reveló un documento al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.
Esta será la primera contribución financiera conocida del Gobierno de EE.UU. a la organización, aunque previamente la respaldó en el plano diplomático. Hasta ahora, la GHF utiliza empresas privadas estadounidenses de logística y contratistas militares para transportar la ayuda hacia Gaza, donde es distribuida en los llamados "sitios seguros".
Sin embargo, esta semana, organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido que la GHF cese sus operaciones o enfrente consecuencias legales.
En una carta enviada este lunes a la GHF y a las empresas asociadas “Safe Reach Solutions” y “UG Solutions”, los defensores de derechos humanos advirtieron que los contratistas privados que operan en Gaza en colaboración con el Gobierno israelí corren el riesgo de "ayudar e instigar o ser cómplices de crímenes en virtud del derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio".
Además, señalaron que estos contratistas podrían enfrentar responsabilidades legales tanto bajo la legislación estadounidense como en otras jurisdicciones.
Israel vuelve a centrar su atención en Gaza
Tras una breve pausa provocada por el conflicto entre Israel e Irán, el ejército israelí anunció este martes que volverá a centrar su atención en Gaza luego del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Irán.
“Ahora el foco vuelve a Gaza: para traer de regreso a los rehenes y desmantelar el régimen de Hamás. Me siento orgulloso de tener el privilegio de comandar esta organización durante este periodo”, declaró el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, durante una evaluación de la situación.
El alto el fuego, propuesto por Estados Unidos, entró en vigor la madrugada del martes tras 12 días de combates aéreos entre Israel e Irán que comenzaron el 13 de junio.
Más familias asesinadas por Israel
Más familias han sido asesinadas en Gaza por las fuerzas israelíes. En los recientes bombardeos al este y al oeste del enclave, así como en la localidad de Bani Suhaila, al este de Jan Yunis, otros doce palestinos han perdido la vida y varios más han resultado heridos.
Entre las víctimas se encuentra toda la familia Al Dahdouh, incluyendo a los padres y cinco de sus hijos, que fallecieron tras el bombardeo israelí contra la gasolinera Al Shawa, situada en el barrio de Shuja'iyya, al este de la Ciudad de Gaza. Además, varios otros miembros de la familia resultaron heridos.
Otro ataque mató a cinco palestinos, entre ellos un niño, y dejó varios heridos cuando las fuerzas israelíes bombardearon a un grupo de personas cerca de una escuela de formación al oeste del enclave.
Rechazando los llamados internacionales a un alto el fuego, el ejército israelí ha mantenido una ofensiva brutal contra Gaza desde octubre de 2023, matando más de 56.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.
En noviembre pasado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.
Israel también enfrenta un caso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su ofensiva en el enclave.