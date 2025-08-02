La crisis humanitaria en Gaza se agrava con cada día que pasa. El hambre, resultado directo del bloqueo israelí y de la destrucción sistemática de infraestructura civil, se ha convertido en una causa de muerte cotidiana para la población palestina.

Entre las víctimas más recientes se encuentra Atef Abu Khater, un adolescente palestino de 17 años que falleció por complicaciones derivadas del hambre prolongada. El joven murió el sábado tras sufrir severa desnutrición, en un contexto en el que el acceso a alimentos y medicinas es prácticamente inexistente, según informó una fuente médica.

Con él, el número de muertos por inanición forzada en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023 asciende a 163, entre ellos 93 menores de edad, según el Ministerio de Salud del enclave.

De hecho, como denuncia la plataforma Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés), el “peor escenario posible de hambruna se está desarrollando actualmente en Gaza”.

Solo un día antes, el Ministerio de Salud reportó la muerte de tres palestinos más a causa de la inanición en un periodo de 24 horas, lo que refleja la rapidez con la que se expande la tragedia.

A estas cifras se suma la historia desgarradora de Ahmad Samir Abdel Aal, un niño de dos años que murió en el Hospital Nasir de Jan Yunis. Ahmad pesaba apenas 8 kilos al momento de su fallecimiento, muy por debajo del promedio esperado de 12 kilos para su edad.

Su familia había huido de Rafah y se refugiaba en una tienda improvisada en la zona de Al Mawasi, donde el acceso a comida, leche y suministros básicos es prácticamente imposible debido a las restricciones israelíes.

Las autoridades sanitarias y organizaciones humanitarias han advertido que Gaza enfrenta una crisis alimentaria sin precedentes. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, un tercio de la población del enclave ha pasado varios días consecutivos sin comer, y uno de cada cuatro habitantes enfrenta condiciones similares a una hambruna. Se estima que alrededor de 100.000 mujeres y niños sufren de desnutrición aguda.

Estas últimas muertes por inanición ponen en evidencia la hambruna cada vez más grave que afecta a Gaza, donde el bloqueo impuesto por Israel ha mantenido cerrados los pasos fronterizos durante más de cinco meses, impidiendo el ingreso de alimentos esenciales, medicinas y fórmula para bebés.

Las autoridades palestinas señalan que se necesitan al menos 600 camiones de ayuda al día para cubrir las necesidades de los 2,4 millones de habitantes del territorio.





“Nuestros niños están desnudos y hambrientos en las calles”: líderes tribales de Gaza





Los líderes tribales en Gaza rechazaron los centros de distribución de ayuda supervisados por Israel y Estados Unidos, calificándolos de “humillantes” y cómplices del sufrimiento del pueblo palestino en el enclave sitiado.

Husni Salman al Mughni, jefe de la Autoridad Suprema de Asuntos Tribales, declaró el viernes ante la prensa en Gaza que el sistema “entrega cajas de ayuda a cambio de decenas de vidas palestinas cada día”.

“Nuestros niños están desnudos y hambrientos en las calles, sin comida, agua ni electricidad”, dijo. “Presenciamos una muerte lenta que se desarrolla día a día mientras el mundo observa en silencio”.

Sus declaraciones se produjeron mientras el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, recorría un centro de ayuda en Rafah gestionado por la llamada Fundación Humanitaria de Gaza, un programa que, según denuncian los palestinos, se utiliza para presionarlos a desplazarse.