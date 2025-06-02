Ucrania y Rusia alcanzaron este lunes un importante acuerdo en Estambul para llevar a cabo el mayor intercambio de prisioneros y cuerpos desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Funcionarios de ambos países confirmaron el pacto después de una ronda de negociaciones de paz mediadas por Türkiye.

“Acordamos un intercambio ‘todos por todos’ de prisioneros de guerra gravemente heridos y enfermos. En la segunda categoría se incluyen soldados jóvenes de entre 18 y 25 años”, anunció este lunes el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, en una conferencia de prensa. Además, ambas partes aceptaron intercambiar los cuerpos de 6.000 soldados caído de cada banco, añadió. Umerov aclaró que, si bien el acuerdo se basa en categorías específicas, se priorizará el enfoque humanitario.

El ministro también reiteró las demandas más amplias de Kiev: “Insistimos en la liberación de todos nuestros prisioneros, así como en el regreso de todos los cautivos y niños secuestrados”.

En este contexto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, también anunció que se prepara una nueva etapa de liberación de prisioneros. Desde Vilna, la capital de Lituania, indicó que ambas delegaciones intercambiaron documentos con la mediación de Ankara durante la reunión en Estambul. “Estamos preparando la próxima liberación de prisioneros de guerra”, confirmó.

Por parte de Rusia, el jefe de la delegación, Vladímir Medinsky, indicó: “Moscú y Kiev acordaron el mayor intercambio de prisioneros de guerra hasta la fecha, en formato ‘todos por todos’, enfocado en soldados heridos de gravedad y jóvenes de entre 18 y 25 años”. Asimismo, confirmó ante la prensa que Rusia entregará los cuerpos de 6.000 soldados ucranianos.