El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que espera que Ucrania y Rusia lleguen a un acuerdo esta semana para poner fin a la guerra.
"ESPERAMOS QUE RUSIA Y UCRANIA LOGREN UN ACUERDO ESTA SEMANA", publicó Trump en la red Truth Social este domingo.
"¡Ambos comenzarán entonces a hacer grandes negocios con los Estados Unidos de América, que están prosperando, y harán una fortuna!", agregó.
Las declaraciones del presidente de EE.UU. se produjeron poco después de que su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, propusiera un alto el fuego de 30 días en los ataques contra infraestructuras civiles.
"Ucrania propone el cese de cualquier ataque con drones y misiles de largo alcance contra infraestructuras civiles durante un periodo de al menos 30 días, con posibilidad de prórroga", declaró Zelenskyy en X.
Dijo además, que si Rusia rechaza la propuesta, será una prueba de que quiere prolongar la guerra.
El Kremlin anunció anteriormente que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ordenó la prórroga del alto el fuego de Pascua.
Tanteando el terreno
El sábado, Putin declaró un alto el fuego unilateral de 30 horas en la guerra en curso en Ucrania, argumentando que su éxito o fracaso demostraría la disposición de Kiev a buscar una solución pacífica al conflicto.
En respuesta, Zelenskyy dijo que su país acompañaría las acciones de Rusia, añadiendo que Kiev propone ampliar la pausa, según advirtió, "si realmente se consolida un alto el fuego completo".
Sin embargo, más tarde afirmó que los combates continuaban en las regiones fronterizas rusas de Kursk y Belgorod.
Desde enero, con la asunción de Trump, Estados Unidos ha participado activamente en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, entablando conversaciones tanto con Ucrania como con Rusia.