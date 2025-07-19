La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) mejoró las condiciones de los alumnos de la Institución Educativa Atanasio Girardot, ubicada en la ciudad de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, Colombia, al renovar el mobiliario de las aulas que se había utilizado durante más de 20 años.

Se suministraron muebles escolares como pupitres, mesas para profesores, armarios y pizarras, en el marco del proyecto realizado en colaboración con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC).

Así, todas las aulas y salas de docentes del instituto, al que acuden 550 estudiantes, fueron equipadas con mobiliario moderno, ergonómico y sostenible.

Ahora bien, esta contribución representa mucho más que una mejora física: brinda un fuerte respaldo a la paz y la transformación social a través de la educación en Buenaventura, una de las ciudades más vulnerables de Colombia, donde aún persisten actividades ilegales y violencia. En este contexto, el proyecto, que ya se ha puesto en marcha, tiene como objetivo contribuir positivamente a la integración social y al futuro de la sociedad.