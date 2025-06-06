Para millones de musulmanes en todo el mundo, este 6 de junio es un día de celebración: Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. Una ocasión para reunirse en familia y en comunidad. Pero para los palestinos de Gaza, esta fecha llega en medio de bombardeos incesantes y hambruna, en el día 609 del genocidio por parte de Israel.

En lugar de festejos, los gazatíes enfrentan órdenes de evacuación y una crisis alimentaria severa. Aun así, en algunos rincones –entre los escombros y pese a todas las dificultades–, los habitantes de Gaza comenzaron este día tan significativo en el calendario islámico rezando en comunidad. En Nuseirat, en el centro del enclave, las oraciones se realizaron en el patio de una escuela de la UNRWA. Otros lo hicieron entre las ruinas de sus hogares o en medio de tiendas de campaña en campamentos de desplazados.

La tradición marca que, tras el rezo matutino, se preparen largas mesas con comida para compartir en familia, se entreguen regalos a los niños y se reparta carne con quienes más lo necesitan. Sin embargo, este año se espera que la celebración pase en silencio para la mayoría de las familias en Gaza, debido a la escasez de alimentos y ayuda humanitaria, los bombardeos y el desplazamiento, que impiden cualquier manifestación pública.

Relacionado TRT Global - Pan entre jaulas y hambruna: otro fracaso humanitario en Gaza

Eid Al-Adha en Jerusalén ocupada

Por su parte, decenas de miles de palestinos acudieron a rezar por este viernes en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén ocupada, la mañana del viernes. Según estimaciones locales, aproximadamente 80.000 personas se congregaron en la tercera mezquita más sagrada del islam.

Sin embargo, muchos palestinos de Cisjordania ocupada no pudieron asistir a las oraciones allí debido a las restricciones de movimiento de Israel. Incluso, varios fueron impedidos de ingresar a la mezquita y tuvieron que rezar afuera, junto a sus portones.

A pesar de la multitud, el espíritu festivo del Eid no se hizo presente como otros años, debido a las estrictas restricciones impuestas por Israel y de un ambiente sombrío marcado por la ofensiva en Gaza

640.000 palestinos desplazados desde marzo

La ONU informó el jueves que las órdenes de desplazamiento emitidas por el ejército israelí han obligado a más de 640.000 palestinos a huir en Gaza desde marzo. “Desde la reanudación de las hostilidades en marzo, el ejército israelí ha emitido 35 órdenes de desplazamiento", Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas.

Cabe destacar que cada orden de desplazamiento cubre enormes áreas: este jueves, las órdenes abarcaron 54 vecindarios en tres gobernaciones —norte de Gaza, Gaza y Deir Al-Balah, es decir, un tercio de Gaza, según Dujarric.

Más de 70 palestinos asesinados, entre ellos periodistas

Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 54.700 palestinos. Entre la noche del miércoles y la tarde del jueves, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que 70 palestinos murieron en los ataques en toda Gaza, y al menos otras 189 personas resultaron heridas.

Además, Israel ha matado a cientos de periodistas desde que comenzó con sus ataques hace casi 20 meses. Varios reporteros describen su labor como una profesión en peligro, e incluso como “ser quemado vivo mientras estás en vivo”.