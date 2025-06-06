Para millones de musulmanes en todo el mundo, este 6 de junio es un día de celebración: Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. Una ocasión para reunirse en familia y en comunidad. Pero para los palestinos de Gaza, esta fecha llega en medio de bombardeos incesantes y hambruna, en el día 609 del genocidio por parte de Israel.
En lugar de festejos, los gazatíes enfrentan órdenes de evacuación y una crisis alimentaria severa. Aun así, en algunos rincones –entre los escombros y pese a todas las dificultades–, los habitantes de Gaza comenzaron este día tan significativo en el calendario islámico rezando en comunidad. En Nuseirat, en el centro del enclave, las oraciones se realizaron en el patio de una escuela de la UNRWA. Otros lo hicieron entre las ruinas de sus hogares o en medio de tiendas de campaña en campamentos de desplazados.
La tradición marca que, tras el rezo matutino, se preparen largas mesas con comida para compartir en familia, se entreguen regalos a los niños y se reparta carne con quienes más lo necesitan. Sin embargo, este año se espera que la celebración pase en silencio para la mayoría de las familias en Gaza, debido a la escasez de alimentos y ayuda humanitaria, los bombardeos y el desplazamiento, que impiden cualquier manifestación pública.
Eid Al-Adha en Jerusalén ocupada
Por su parte, decenas de miles de palestinos acudieron a rezar por este viernes en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén ocupada, la mañana del viernes. Según estimaciones locales, aproximadamente 80.000 personas se congregaron en la tercera mezquita más sagrada del islam.
Sin embargo, muchos palestinos de Cisjordania ocupada no pudieron asistir a las oraciones allí debido a las restricciones de movimiento de Israel. Incluso, varios fueron impedidos de ingresar a la mezquita y tuvieron que rezar afuera, junto a sus portones.
A pesar de la multitud, el espíritu festivo del Eid no se hizo presente como otros años, debido a las estrictas restricciones impuestas por Israel y de un ambiente sombrío marcado por la ofensiva en Gaza
640.000 palestinos desplazados desde marzo
La ONU informó el jueves que las órdenes de desplazamiento emitidas por el ejército israelí han obligado a más de 640.000 palestinos a huir en Gaza desde marzo. “Desde la reanudación de las hostilidades en marzo, el ejército israelí ha emitido 35 órdenes de desplazamiento", Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas.
Cabe destacar que cada orden de desplazamiento cubre enormes áreas: este jueves, las órdenes abarcaron 54 vecindarios en tres gobernaciones —norte de Gaza, Gaza y Deir Al-Balah, es decir, un tercio de Gaza, según Dujarric.
Más de 70 palestinos asesinados, entre ellos periodistas
Desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, Israel ha asesinado a más de 54.700 palestinos. Entre la noche del miércoles y la tarde del jueves, el Ministerio de Salud de Gaza reportó que 70 palestinos murieron en los ataques en toda Gaza, y al menos otras 189 personas resultaron heridas.
Además, Israel ha matado a cientos de periodistas desde que comenzó con sus ataques hace casi 20 meses. Varios reporteros describen su labor como una profesión en peligro, e incluso como “ser quemado vivo mientras estás en vivo”.
Este jueves, un ataque israelí con drones sobre los terrenos del Hospital Árabe Al-Ahli, en la Ciudad de Gaza, provocó la muerte de tres periodistas palestinos: Sulaiman Hajjaj, Ismail Badah y Samir Al-Rifa’i, según informó una fuente médica a la agencia de noticias Anadolu. Otros comunicadores también resultaron heridos, y el viernes se confirmó el fallecimiento del fotoperiodista Ahmad Qalja a causa de las lesiones sufridas, elevando a cuatro el número total de víctimas mortales.
Con estos casos, la cifra total de periodistas asesinados en Gaza por Israel asciende a 226. El Centro Palestino de Derechos Humanos confirmó recientemente que se trata del mayor número de periodistas muertos en un solo conflicto desde 1992.
Hamás reitera disposición a negociar alto el fuego
El grupo de resistencia palestino Hamás está listo para iniciar una nueva y seria ronda de negociaciones con el fin de alcanzar un acuerdo de alto el fuego permanente, afirmó Khalil Al-Hayya, jefe del movimiento en Gaza y principal negociador.
Al-Hayya dijo que Hamás no rechazó la última propuesta del enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, sino que ofreció algunas observaciones y mejoras.
Los cambios propuestos por Hamás, explicó, tienen como objetivo garantizar que la ocupación israelí no vuelva a recurrir a los asesinatos, las incursiones o el desplazamiento forzado, y asegurar además la entrada digna de ayuda y asistencia humanitaria.
“Hemos aceptado la mayoría de las ofertas desde que la ofensiva se reanudó en marzo, incluyendo la propuesta de finales de ese mes que pedía la entrega de cinco cautivos y avanzar hacia la segunda fase del acuerdo de enero, pero la ocupación la rechazó”, señaló.
Conferencia de la ONU para impulsar solución de dos Estados
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó el jueves su decepción por el veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad que pedía un “alto el fuego inmediato, incondicional y permanente” en Gaza. El texto recibió el respaldo de los otros 14 miembros del Consejo, varios de los cuales criticaron duramente la decisión de Washington.
En este contexto, Guterres hizo un llamado a los dignatarios y funcionarios internacionales que participarán en una próxima conferencia de la ONU, del 17 al 20 de junio en Nueva York, para “mantener con vida la solución de dos Estados”.
La comunidad internacional, dijo, no solo debe respaldar una solución en la que Palestina e Israel coexistan como estados independientes y en paz, sino también crear las condiciones necesarias para que eso suceda.
“Mi mensaje a los dignatarios mundiales y delegaciones es que es absolutamente esencial mantener con vida la perspectiva de la solución de dos Estados con todas las cosas terribles que estamos presenciando en Gaza y Cisjordania”, subrayó Guterres.
“Y para aquellos que dudan de la solución de dos Estados, les pregunto: ¿Cuál es la alternativa?”, continuó. "¿Es una solución de un solo Estado en la que los palestinos sean expulsados o se vean obligados a vivir sin derechos en su tierra? Eso sería totalmente inaceptable”.
El ejército israelí reanudó sus ataques sobre Gaza el 18 de marzo, rompiendo el alto el fuego y el acuerdo de intercambio de prisioneros alcanzado en enero. Desde entonces, ha matado a 4.402 personas y herido a casi 13.490.
Desde octubre de 2023, Israel ha lanzado una ofensiva que ha dejado casi 54.700 palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños. Las agencias humanitarias advierten sobre el riesgo inminente de hambruna entre los más de dos millones de habitantes del enclave.