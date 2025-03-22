El activista israelí por los derechos humanos Ofer Neiman afirmó que el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta crecientes problemas políticos en su país debido a los casos de corrupción en curso y el aumento de la oposición, y que está apostando por su brutalidad en Gaza para ganar apoyo político.

En declaraciones a la agencia de noticias turca Anadolu, Neiman señaló: “El verdadero objetivo detrás de los ataques israelíes y el genocidio en curso es expulsar a los palestinos de Gaza”.

La madrugada del martes, Israel reanudó su asedio contra Gaza, abandonando un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros con Hamás que había durado 58 días desde el 19 de enero de 2025. Dicho acuerdo fue mediado por Qatar y Egipto con apoyo de Estados Unidos.

Altos funcionarios políticos y de seguridad israelíes han vuelto a amenazar con que los nuevos ataques serán aún más severos que los anteriores.

Problemas políticos

Neiman subrayó que Netanyahu atraviesa dificultades políticas debido a los casos de corrupción en su contra y a la creciente oposición.

“Netanyahu intenta deshacerse de altos funcionarios que no están de acuerdo con él, además de eludir la rendición de cuentas por los crímenes de guerra que ha cometido y por los cuales es perseguido por la Corte Penal Internacional”, afirmó.

El último movimiento en ese sentido ocurrió el viernes por la mañana, cuando el gobierno de Netanyahu decidió poner fin al mandato del jefe del servicio de Seguridad General israelí (conocido como Shin Bet), Ronen Bar, para el 10 de abril, a menos que se designe un reemplazo permanente antes de esa fecha.

El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra palestinos en Gaza.

Neiman indicó que “el acuerdo de alto el fuego fue un fracaso político para Netanyahu porque lo obligó a detener el genocidio y liberar a prisioneros palestinos”.

Explicó que avanzar hacia una segunda fase del acuerdo requeriría liberar a más detenidos palestinos y una retirada total de Israel de Gaza. Sin embargo, Netanyahu “prefiere la escalada a la desescalada”.

También señaló que Netanyahu cuenta con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien le ha dado “luz verde para continuar con el genocidio”.

Durante 16 meses, Hamás ha estado negociando con Israel bajo mediación de Qatar, Egipto y EE.UU. Sin embargo, estas conversaciones no han logrado asegurar la liberación de todos los cautivos israelíes en Gaza ni poner fin a la guerra, ya que Israel ha violado constantemente los acuerdos y Netanyahu se ha retractado de sus compromisos.