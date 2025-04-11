La Corte Suprema de Estados Unidos le ordenó al Gobierno de Donald Trump que "facilite" el regreso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado arbitrariamente el mes pasado y enviado a una megacárcel en su país natal.

La administración debe "'facilitar' la liberación Ábrego García de la custodia en El Salvador y asegurarse de que su caso se maneje como lo habría hecho si no hubiera sido enviado inapropiadamente a El Salvador", señaló el tribunal, de mayoría conservadora, en su fallo este jueves.

Ábrego García, de 29 años, residía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en uno de más de 200 migrantes enviados a una prisión en El Salvador el mes pasado, como parte de la dura política de inmigración del presidente Donald Trump.

Desde 2019, Ábrego García había estado viviendo en Estados Unidos bajo un estatus legal protegido, tras un fallo judicial que determinó que no debía ser deportado, pues corría riesgos en su país de origen.

Tribunales inferiores habían ordenado que el Gobierno de Estados Unidos lo devolviera a ese país antes de la medianoche del lunes, pero la Corte Suprema suspendió esa orden horas antes de que venciera plazo.

La administración de Trump impugnó las decisiones previas, alegando que Ábrego García formaba parte de la pandilla salvadoreña MS-13, una acusación que los tribunales inferiores desestimaron por falta de pruebas.

Además, sostenía que ya no tenía jurisdicción para asegurar la liberación de Abrego García, ahora que se encuentra en territorio de El Salvador.