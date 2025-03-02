AMÉRICA LATINA
Yamandú Orsi asume como presidente de Uruguay tras ganar las elecciones en segunda vuelta
Yamandú Orsi asumió la presidencia de Uruguay este sábado, reemplazando a Luis Lacalle Pou en una ceremonia en la que estuvieron presentes representantes de varios países.
El nuevo presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (i), y su vicepresidenta, Carolina Cosse, fueron registrados este sábado, 1 de marzo, al saludar desde un vehículo eléctrico durante su recorrido para asistir a la ceremonia de traspaso de la Banda Presidencial, cerca a la Plaza Independencia en Montevideo (Uruguay). / EFE
2 de marzo de 2025

Uruguay vivió este sábado el traspaso de mando presidencial, con Yamandú Orsi asumiendo oficialmente el cargo tras su victoria en las elecciones del año pasado. Orsi, quien se desempeñó durante nueve años como intendente de Canelones, reemplaza a Luis Lacalle Pou al frente del país, con un mandato que se extiende hasta 2030.

La ceremonia, marcada por la presencia de destacados líderes internacionales, comenzó con el juramento de Orsi ante la Asamblea General en el Palacio Legislativo de Montevideo. Acompañado por su familia, el presidente electo recorrió los cerca de 40 kilómetros desde su residencia en Salinas, cumpliendo con lo dispuesto por la Constitución Nacional. "Yo, Yamandú Orsi, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República", declaró.

En su discurso, Orsi subrayó la importancia de la democracia y afirmó que su gobierno estará guiado por el principio de humanidad, enfocándose en la resolución de los problemas del país con un compromiso hacia el bienestar de la población. Además, destacó la pluralidad política de Uruguay, que consideró fundamental para la estabilidad del país.

El traspaso formalizó con la firma del acta de posesión y la entrega de la banda presidencial por parte de Lacalle Pou. Posteriormente, Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse participaron en un desfile hacia la Plaza Independencia, donde culminó la jornada con un espectáculo musical y un saludo a las delegaciones internacionales presentes.

Entre los asistentes a la ceremonia se encontraban figuras como el Rey Felipe VI de España, el presidente de Chile Gabriel Boric, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Bolivia Luis Arce y el presidente de Colombia Gustavo Petro, quienes estuvieron presentes para respaldar el inicio de la nueva administración uruguaya.


