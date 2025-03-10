La presidencia de Siria anunció el domingo la formación de una comisión nacional independiente para investigar los recientes incidentes violentos en las ciudades portuarias de Latakia y Tartús.

La semana pasada, las gobernaciones costeras de Latakia y Tartús fueron escenario de ataques llevados a cabo por remanentes de grupos vinculados al derrocado régimen de Assad contra patrullas de seguridad y puestos de control que dejaron numerosas víctimas, entre muertos y heridos. Se trató de los ataques más intensos desde la caída del régimen.

En respuesta, las fuerzas de seguridad del gobierno de transición sirio lanzaron operativos de rastreo y persecución de los atacantes, lo que desencadenó en intensos enfrentamientos.

Más tarde, las autoridades aseguraron que la seguridad y la estabilidad habían sido restauradas en las ciudades costeras y que se han iniciado esfuerzos para dar con los atacantes y los exoficiales del régimen que se ocultan en zonas rurales y montañosas.

En este marco, el domingo un nuevo comunicado presidencial detalló que se creará una comisión para “investigar las razones, circunstancias y contexto de los hechos, examinar violaciones contra civiles e identificar a los responsables”.

Esta comisión estará integrada por siete miembros y deberá investigar en los ataques contra instituciones públicas, fuerzas de seguridad y militares, con el objetivo de identificar a los responsables y remitirlos a la justicia.

Para ello, el gobierno ordenó a todas las entidades estatales pertinentes que cooperen plenamente con la comisión para facilitar su labor. Asimismo, se otorgó a la comisión la facultad de recurrir a cualquier persona que considere necesaria para su investigación y se fijó un plazo de 30 días para la presentación de su informe ante la presidencia.

“Comité supremo para la paz civil”

En un discurso grabado, el presidente Ahmad Al-Sharaa anunció también la creación de un “Comité Supremo para la paz civil”, que tendrá la misión de interactuar directamente con los habitantes de la región costera, atender sus preocupaciones y garantizar su seguridad.

"Anunciamos la formación de un comité supremo para preservar la paz civil, y la presidencia le encomendará comunicarse directamente con la gente de la costa para escucharlos, brindarles apoyo y proteger su seguridad”, aseguró.

Al-Sharaa advirtió que “remanentes del antiguo régimen, junto con actores externos, buscan generar discordia y arrastrar a nuestro país a una guerra civil para dividirlo y desestabilizarlo”.

Reafirmando la fortaleza de Siria, Al-Sharaa aseguró: “No permitiremos que potencias extranjeras o facciones internas hundan a nuestro país en el caos o la guerra civil”.