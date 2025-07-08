La insólita fuga de un león de un zoológico en la provincia de Antalya, en el sur de Türkiye, el domingo, derivó en algo aún más inusual: un ataque que incluyó mordeduras y una supervivencia excepcional.

El león macho, llamado Zeus, escapó de su recinto en el zoológico “Tierra de Leones” (Aslan Diyarı), en el distrito de Manavgat, alrededor de las 3:21 de la madrugada, según informó la Oficina del Gobernador de Antalya.

Durante su huida, Zeus atacó y mordió a Suleyman Kir. Tras el ataque el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Akdeniz para ser atendido por sus heridas.

El rector de la universidad, Ozlenen Ozkan, informó que el paciente describió haber librado una intensa lucha contra el animal. “El paciente dijo que el león lo sujetó por el cuello y luego huyó”, relató Ozkan. También indicó que Kir presentaba lesiones graves en ambas orejas, además de heridas en el abdomen y en las piernas.

En cuanto al estado general del paciente, Ozkan explicó que tenía una fractura incompleta en el cuello, que aunque no requiere cirugía, deberá ser vigilada cuidadosamente.

También indicó que si la fractura hubiese sido un poco más profunda, podría haber causado parálisis. Además, destacó que las heridas faciales fueron justo por encima del ojo, calificando al paciente como “afortunado”.

“Hemos realizado el tratamiento necesario. Ahora está bajo tratamiento contra infecciones y será monitoreado durante un tiempo más. Pero esperamos darle el alta en unos días”, agregó el rector de la universidad.

Ozkan también subrayó la excepcionalidad del incidente, destacando que este tipo de ataques son extremadamente inusuales en Türkiye. “Es un hecho muy poco común. Este fue apenas el segundo caso de mordedura de león que tratamos en nuestro hospital”, afirmó.

Finalmente, señaló que Kir estaba familiarizado con la naturaleza y los animales, y que ganó la lucha contra el león gracias a su valentía.