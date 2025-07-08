La insólita fuga de un león de un zoológico en la provincia de Antalya, en el sur de Türkiye, el domingo, derivó en algo aún más inusual: un ataque que incluyó mordeduras y una supervivencia excepcional.
El león macho, llamado Zeus, escapó de su recinto en el zoológico “Tierra de Leones” (Aslan Diyarı), en el distrito de Manavgat, alrededor de las 3:21 de la madrugada, según informó la Oficina del Gobernador de Antalya.
Durante su huida, Zeus atacó y mordió a Suleyman Kir. Tras el ataque el hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Akdeniz para ser atendido por sus heridas.
El rector de la universidad, Ozlenen Ozkan, informó que el paciente describió haber librado una intensa lucha contra el animal. “El paciente dijo que el león lo sujetó por el cuello y luego huyó”, relató Ozkan. También indicó que Kir presentaba lesiones graves en ambas orejas, además de heridas en el abdomen y en las piernas.
En cuanto al estado general del paciente, Ozkan explicó que tenía una fractura incompleta en el cuello, que aunque no requiere cirugía, deberá ser vigilada cuidadosamente.
También indicó que si la fractura hubiese sido un poco más profunda, podría haber causado parálisis. Además, destacó que las heridas faciales fueron justo por encima del ojo, calificando al paciente como “afortunado”.
“Hemos realizado el tratamiento necesario. Ahora está bajo tratamiento contra infecciones y será monitoreado durante un tiempo más. Pero esperamos darle el alta en unos días”, agregó el rector de la universidad.
Ozkan también subrayó la excepcionalidad del incidente, destacando que este tipo de ataques son extremadamente inusuales en Türkiye. “Es un hecho muy poco común. Este fue apenas el segundo caso de mordedura de león que tratamos en nuestro hospital”, afirmó.
Finalmente, señaló que Kir estaba familiarizado con la naturaleza y los animales, y que ganó la lucha contra el león gracias a su valentía.
Un hombre derrota al rey de la selva
Por su parte, la esposa de Kir, quien fue testigo del incidente, afirmó que su marido luchó durante 20 minutos con el león para salvar su vida.
Gulperi Kir relató que, tras activar el sistema de riego en su campo de pistachos, ambos se recostaron a descansar.
“Serían alrededor de las 3:30 o 4 de la madrugada. Nos cubrimos con una manta para protegernos de los mosquitos. Cuando escuché el llamado a la oración desde la mezquita, intenté levantarme para rezar, pero no pude. De repente, sentí que algo me tocó el pie izquierdo. Pensé que me había mordido y me pregunté: ‘¿Es un perro? ¿Un gato?’ Me senté y vi algo enorme; al principio pensé que era un perro”, declaró a la agencia de noticias Anadolu.
En medio del desconcierto, su esposo reaccionó de inmediato.
“Mi esposo se levantó. Ambos llevábamos chaquetas tipo militar y una manta encima. Él luchó entre 15 y 20 minutos con el león. Llamamos a nuestros familiares y a nuestro vecino, y vinieron. Luego el león se alejó bastante, unos 15 o 20 metros. Llegaron cuatro vehículos, entre ellos la policía y la gendarmería. Con linternas vieron al león caminando hacia el otro lado del campo de pistachos, y luego se fue”, añadió.
Aún incrédula por lo sucedido, señaló: “Aunque lo hubiera soñado, no lo creería. Había una botella de agua de 5 litros: la lancé contra el león, pero no sirvió de nada. También había un coche cerca, pero no sabía qué hacer. No tenía fuerzas”.
Poco después, Ahmet Kir, hijo de Süleyman Kir, compartió un video de su padre tras el ataque.
“Tenía una manta sobre mí. Cuando la levanté, vi que el león se me había echado encima. Forcejeamos un rato. Pedí ayuda, pero no había nadie cerca. Durante ese tiempo, el león me mordió en el muslo y en el cuello. Lo agarré del cuello y lo apreté, en ese momento, huyó. Se alejó unos 10 metros y se quedó allí. Entonces llegó la policía”, narró Suleyman Kir en el video.
Este no es el primer incidente relacionado con un león del mismo zoológico. En mayo de 2023, en el mismo parque de vida silvestre, un niño de 4 años resultó herido a causa de un ataque de un león tras ser llevado a una zona de acceso restringido sólo al personal.
El menor fue tratado en el Hospital Universitario de Akdeniz.