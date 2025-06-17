La Policía de Israel allanó múltiples lugares en la ciudad de Haifa, norte del país, donde operaban medios de televisión internacionales, incluido TRT Arabi, y decomisó sus equipos.

La acción se produjo a raíz de una orden del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, que instruyó a la policía y a los servicios de inteligencia impedir las emisiones de televisión internacionales, argumentando que "ponen en peligro la seguridad del estado".

En un comunicado, la policía israelí afirmó que la operación se basó en un aviso y se realizó bajo la política de "tolerancia cero" de Ben-Gvir. Los agentes allanaron una habitación de hotel en Haifa, donde supuestamente se detectaron individuos apuntando sus cámaras hacia el puerto de la ciudad.

La policía añadió que los periodistas cuyo equipo fue confiscado han sido citados a declarar.

TRT Arabi y Al-Ghad TV, cuya sede principal está en El Cairo, confirmaron que se registraron los lugares donde se encontraba su personal y se confiscaron sus equipos.

Ese mismo día, Ben-Gvir instó al servicio de inteligencia israelí, Shin Bet, a tomar medidas contra los canales internacionales.