Esperaban para recibir ayuda humanitaria y fueron asesinados a manos de Israel. Es lo que ocurrió a al menos 15 palestinos el domingo en el centro y sur de Gaza, según informaron fuentes médicas.
Fuentes médicas informaron este domingo a la agencia Anadolu que nueve de las víctimas fueron asesinados cerca de un centro de distribución de ayuda operado por la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel, en la ciudad de Rafah.
Las fuerzas israelíes que custodian los sitios de la GHF han disparado de manera rutinaria contra civiles palestinos hambrientos, en actos que, según organizaciones de derechos humanos, constituyen graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra.
Incidentes con múltiples víctimas se registran casi a diario en los cuatro puntos gestionados por la GHF, que opera en coordinación con el ejército israelí, de acuerdo con las mismas organizaciones.
No obstante, esta dinámica del ejército israelí no es nueva: según Naciones Unidas, al menos 859 palestinos fueron asesinados mientras intentaban conseguir ayuda en los sitios de la GHF entre el 27 de mayo y el 31 de julio.
Además, otras seis personas murieron y varias más resultaron heridas cuando las fuerzas israelíes atacaron a civiles que esperaban ayuda cerca del Corredor de Netzarim, en el centro de Gaza.
Por otra parte, un bombardeo contra una escuela que albergaba a desplazados en el barrio de Al Amal, en Jan Yunis, dejó dos muertos y varios heridos. Tres personas más murieron por fuego de artillería que impactó en una reunión de civiles en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza.
Bombardeo israelí mata a un trabajador de la Media Luna Roja Palestina en Gaza
En medio de la ofensiva, un bombardeo israelí alcanzó la sede de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) en el sur de Gaza el domingo, matando a un miembro del personal e hiriendo a otros tres, según informó la organización.
"Un miembro del personal de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (PRCS) fue asesinado y otros tres resultaron heridos después de que las fuerzas israelíes atacaran la sede de la Sociedad en Khan Younis, provocando un incendio en el primer piso del edificio", escribió la PRCS en X.
El ataque impactó el primer piso del edificio, lo que generó un incendio y causó importantes daños, detalló la PRCS en un comunicado.
Se produjo tras la visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a Gaza, quien inspeccionó los esfuerzos para introducir alimentos en el devastado territorio palestino, donde las muertes por hambre han aumentado en los últimos días.
“Gaza está ahora al borde de una hambruna a gran escala. La gente se está muriendo de hambre no porque no haya alimentos, sino porque el acceso está bloqueado, los sistemas agroalimentarios locales han colapsado y las familias ya no pueden mantener ni siquiera los medios de vida más básicos”, advirtió Qu Dongyu, director de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Un castigo por vivir en Gaza: ONU
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, acusó a Israel de provocar deliberadamente la hambruna en la asediada Gaza al intentar sustituir el sistema humanitario coordinado por la ONU con la controvertida Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), a la que calificó de "políticamente motivada".
"La hambruna forzada en Gaza ha sido moldeada en gran medida por los intentos deliberados de reemplazar el sistema humanitario coordinado por la ONU con la llamada ‘GHF’, de carácter político", afirmó Lazzarini este sábado en la red social X.
“Es un supuesto ‘sistema de ayuda’ responsable de la muerte de cerca de 1.400 personas hambrientas”, agregó.
Lazzarini señaló que la crisis humanitaria en Gaza ha empeorado por la decisión de Israel de bloquear por completo a la UNRWA para que no entregue ayuda desde hace cinco meses: "Dejar de lado y debilitar a la UNRWA no tiene nada que ver con acusaciones de desvío de ayuda a grupos armados", dijo.
El jefe de la UNRWA también acusó a Israel de castigar deliberadamente a los palestinos simplemente por vivir en Gaza: "Es una medida deliberada para presionar y castigar colectivamente a los palestinos por vivir en Gaza", declaró.
Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y abrir los pasos fronterizos para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que se necesita desesperadamente.
“La UNRWA tiene la experiencia, el personal y los recursos para contribuir a gran escala” y revertir la hambruna, subrayó.
El Ministerio de Salud palestino informó el 1 de agosto que otras siete personas murieron de hambre en Gaza, elevando el total de muertes por inanición causada por Israel desde octubre de 2023 a 169, incluidos 93 niños.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estima que uno de cada cuatro palestinos en Gaza enfrenta condiciones similares a la hambruna, y que 100.000 mujeres y niños sufren desnutrición aguda.