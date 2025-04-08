La estudiante turca Rumeysa Ozturk, detenida en marzo por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, continúa bajo custodia. Un juez federal ha solicitado este lunes nuevas pruebas antes de decidir sobre su posible liberación bajo fianza y aplazó la resolución del caso.

El juez William Kenneth Sessions III, del distrito Burlington, Vermont, señaló que antes de analizar la petición de fianza, debe determinar si tiene jurisdicción para pronunciarse sobre la solicitud presentada por Ozturk. Durante una conferencia telefónica con abogados el lunes, Sessions subrayó que si el tribunal carece de jurisdicción –como argumenta el Gobierno– entonces “no tiene poder, ni autoridad” para tomar una decisión.

El juez dio a ambas partes plazo hasta el jueves por la tarde para presentar informes legales sobre la jurisdicción y la solicitud de fianza, y programó una nueva audiencia para el 14 de abril.

Por su parte, el abogado de Ozturk, Ramzi Kassem, instó al juez a liberar de inmediato a la joven para que pudiera retomar sus estudios, argumentando que el tribunal sí tiene autoridad para conceder la libertad y que ella no representa un peligro para la sociedad ni riesgo de fuga.

Según registran los documentos judiciales, la visa de estudiante de Ozturk fue revocada sigilosamente y sin previo aviso cuatro días antes de su detención. Sus abogados afirman que no se le ofreció ninguna explicación en el momento del arresto.

La cuestión de la jurisdicción

Ozturk fue detenida en la calle por agentes de migración en Boston y trasladada en avión a Luisiana al día siguiente. Según denuncian sus abogados, durante más de 24 horas ni sus familiares, ni su defensa legal ni el consulado de Türkiye fueron informados de su paradero. En ese lapso, habría sufrido un ataque de asma.

Esa misma noche, su equipo legal presentó una petición de emergencia. Un juez federal determinó que el caso debía tramitarse en un tribunal de Vermont, ya que la estudiante seguía allí al momento de presentar el recurso.

En este contexto, el juez Sessions declaró este lunes que el caso presenta circunstancias inusuales y solicitó a ambas partes que reúnan y entreguen pruebas adicionales.

Asimismo, el gobierno sostiene que el caso corresponde a la jurisdicción del tribunal de inmigración, argumentando que los tribunales de distrito no tienen competencia sobre los asuntos planteados, incluida la revocación de su visa y la orden de deportación, dejando a la cuestión de la jurisdicción en el eje del debate.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó previamente que la visa F-1 del estudiante de Ozturk había sido revocada y defendió su detención. Las autoridades afirman que participó en actividades de apoyo al grupo palestino Hamás, aunque no han presentado pruebas.