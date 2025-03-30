TÜRKİYE
2 min de lectura
Türkiye trabaja para asegurar la liberación de su ciudadana detenida en EE.UU.
La Embajada de Türkiye en Washington y los Consulados Generales correspondientes están brindando todo tipo de servicios consulares y apoyo legal a Rumeysa Ozturk, según informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Türkiye trabaja para asegurar la liberación de su ciudadana detenida en EE.UU.
Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado turca y becaria Fulbright, fue arrestada por ICE el martes por la noche cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras se dirigía a una cena de iftar. / Reuters
30 de marzo de 2025

Türkiye está trabajando para asegurar la liberación de Rumeysa Ozturk, una ciudadana turca detenida en Estados Unidos.

“Seguimos nuestros esfuerzos para la liberación de nuestra ciudadana Rumeysa Ozturk, quien fue detenida en EE.UU.; nuestra Embajada en Washington y los Consulados Generales correspondientes están brindando todo tipo de servicios consulares y apoyo legal”, declaró el sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oncu Keceli.

Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado turca y becaria Fulbright, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el martes por la noche cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras se dirigía a una cena de iftar.

El viernes, el cónsul general de Türkiye en Houston visitó a Ozturk en el centro de detención en Luisiana, donde está recluida, según Keceli.

Agregó que se transmitieron sus solicitudes a las autoridades locales y a su abogado. El cónsul general tiene previsto visitarla nuevamente el sábado.

El mismo viernes, un juez federal de Massachusetts bloqueó la deportación de Ozturk hasta nuevo aviso, en espera de una decisión sobre su petición de hábeas corpus contra la detención ilegal.

Detenida por criticar a Israel

Recomendados

El abogado y la familia de Ozturk afirman que fue arrestada tras una campaña de Canary Mission, un sitio web proisraelí que lista a estudiantes y activistas pro-Palestina, debido a un artículo que escribió en 2024 criticando a Israel.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó el jueves la revocación de la visa de Ozturk y defendió su arresto.

“Revocamos su visa”, dijo Rubio en una conferencia de prensa en Guyana, refiriéndose a la visa de estudiante F1 de Ozturk. “Le otorgamos una visa para que venga a estudiar y obtenga un título, no para convertirse en una activista social que alborote nuestros campus universitarios”.

Sin embargo, Rubio no proporcionó pruebas que vinculen a Ozturk con actos de violencia.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza