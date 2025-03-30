Türkiye está trabajando para asegurar la liberación de Rumeysa Ozturk, una ciudadana turca detenida en Estados Unidos.

“Seguimos nuestros esfuerzos para la liberación de nuestra ciudadana Rumeysa Ozturk, quien fue detenida en EE.UU.; nuestra Embajada en Washington y los Consulados Generales correspondientes están brindando todo tipo de servicios consulares y apoyo legal”, declaró el sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oncu Keceli.

Ozturk, de 30 años, estudiante de doctorado turca y becaria Fulbright, fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el martes por la noche cerca de su hogar en Somerville, Massachusetts, mientras se dirigía a una cena de iftar.

El viernes, el cónsul general de Türkiye en Houston visitó a Ozturk en el centro de detención en Luisiana, donde está recluida, según Keceli.

Agregó que se transmitieron sus solicitudes a las autoridades locales y a su abogado. El cónsul general tiene previsto visitarla nuevamente el sábado.

El mismo viernes, un juez federal de Massachusetts bloqueó la deportación de Ozturk hasta nuevo aviso, en espera de una decisión sobre su petición de hábeas corpus contra la detención ilegal.