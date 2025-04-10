ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Israel será el 'líder' de la acción militar contra Irán si fracasan diálogos nucleares, dice Trump
En vísperas de las conversaciones indirectas con Irán en Omán, el presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que si se requiere intervención contra Teherán no dudará en desplegarla, con la participación clave de Israel.
Israel será el 'líder' de la acción militar contra Irán si fracasan diálogos nucleares, dice Trump
“Si es necesario, absolutamente”, respondió el presidente en conversación con la prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si la acción militar era una opción viable. / AP
10 de abril de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que una acción militar contra Irán es “absolutamente” posible si las negociaciones nucleares con Teherán no logran un acuerdo. Y luego añadió que, de requerirse una intervención militar, Israel desempeñará un papel fundamental, aunque subrayó que el liderazgo de la acción no correspondería a Washington. 

“Si es necesario, absolutamente”, respondió el presidente en conversación con la prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó si la acción militar era una opción viable. “Si se requiere, tendremos fuerza militar. Israel obviamente estará muy involucrado en eso, será el líder en eso”, añadió el mandatario en vísperas de las conversaciones indirectas con Teherán en Omán. 

Además, Trump subrayó que no se puede permitir que Irán tenga un arma nuclear, señalando que no ha determinado un plazo fijo para que terminen los diálogos sobre el programa nuclear de ese país. Luego, agregó que él determinaría cuando se agota el tiempo “basándose en un sentimiento”. 

“Tenemos algo de tiempo, pero no mucho tiempo, porque no vamos a dejar que tengan un arma nuclear”, dijo Trump. Aunque aclaró que quiere que “Irán sea grande” y que “prospere”. “Lo único que no pueden tener es un arma nuclear. Ellos lo entienden”, completó. 

Amenaza de acción militar 

Estas declaraciones de Trump se producen a pocos días de la reunión que EE.UU. e Irán mantendrán este sábado en Omán. 

Recomendados
RelacionadoTRT Global - Irán anuncia “diálogos indirectos” con EE.UU. en Omán y contradice a Trump

El presidente estadounidense destacó que las negociaciones son "en el mejor interés de Irán" y enfatizó que serían conversaciones directas. Sin embargo, Irán, a través de su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, ha confirmado que las negociaciones serán "indirectas", con mediadores presentes en el diálogo.

Trump ha dejado claro que si las negociaciones fracasan, Irán “estará en grave peligro” sin un acuerdo.

Para estos contactos, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, encabezará la delegación estadounidense, según informó el medio Axios el martes citando a dos fuentes familiarizadas con el plan. 


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar