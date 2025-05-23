TRT World ha sido reconocida con cuatro premios en la edición 2025 del Festival de Nueva York (NYF), consolidando su lugar como una de las voces más influyentes del periodismo internacional y la producción documental.

La cadena pública turca fue galardonada en diversas categorías, que abarcan desde el periodismo de investigación hasta asuntos internacionales y contenido promocional, reflejo de su versatilidad narrativa y su compromiso con el rigor periodístico.

Uno de los premios más destacados fue el Trofeo de Oro en la categoría de Periodismo de Investigación, otorgado al documental Holy Redemption. La misma producción recibió también el Trofeo de Plata en Asuntos Internacionales, reconociendo su impacto informativo y profundidad analítica.

Holy Redemption presenta imágenes encubiertas exclusivas, obtenidas por equipos de TRT World que se infiltraron en grupos radicales de colonos judíos en la Cisjordania ocupada. El documental ofrece una mirada reveladora sobre la expropiación sistemática de tierras palestinas, violaciones a los derechos humanos y la vida cotidiana bajo ocupación. Con un enfoque directo y audaz, el filme denuncia la persistente indiferencia hacia el derecho internacional en la región.