TRT World gana cuatro premios en los Festivales de Nueva York 2025
La cadena fue reconocida en múltiples categorías, desde periodismo de investigación hasta asuntos internacionales y contenido promocional.
"Redención Sagrada" presenta imágenes exclusivas encubiertas captadas por equipos de TRT World que se infiltraron en grupos radicales judíos ilegales en la ocupada Cisjordania / TRT Global
23 de mayo de 2025

TRT World ha sido reconocida con cuatro premios en la edición 2025 del Festival de Nueva York (NYF), consolidando su lugar como una de las voces más influyentes del periodismo internacional y la producción documental.

La cadena pública turca fue galardonada en diversas categorías, que abarcan desde el periodismo de investigación hasta asuntos internacionales y contenido promocional, reflejo de su versatilidad narrativa y su compromiso con el rigor periodístico.

Uno de los premios más destacados fue el Trofeo de Oro en la categoría de Periodismo de Investigación, otorgado al documental Holy Redemption. La misma producción recibió también el Trofeo de Plata en Asuntos Internacionales, reconociendo su impacto informativo y profundidad analítica.

Holy Redemption presenta imágenes encubiertas exclusivas, obtenidas por equipos de TRT World que se infiltraron en grupos radicales de colonos judíos en la Cisjordania ocupada. El documental ofrece una mirada reveladora sobre la expropiación sistemática de tierras palestinas, violaciones a los derechos humanos y la vida cotidiana bajo ocupación. Con un enfoque directo y audaz, el filme denuncia la persistente indiferencia hacia el derecho internacional en la región.

En la categoría de Promoción de Programas de Noticias, el canal obtuvo otro Trofeo de Plata por TRT World Anniversary Promo, una pieza visualmente poderosa que celebró el noveno aniversario del canal, proyectando con fuerza su línea editorial y su visión global.

El cuarto reconocimiento llegó en la categoría de Actualidad, con otro Trofeo de Plata para Yemen: The Third Frontier, un documental que examina las consecuencias humanitarias del conflicto yemení. La producción ofrece un acceso inédito al Galaxy Leader, el primer buque incautado por los hutíes, y revela imágenes impactantes desde el frente de guerra. A través de este enfoque, TRT World arroja luz sobre la creciente crisis de hambre, la precariedad sanitaria y la insuficiencia de ayuda humanitaria en Yemen.

Estos reconocimientos refuerzan el papel de TRT World en el panorama mediático global y destacan su compromiso con un periodismo valiente, riguroso y enfocado en historias que a menudo quedan fuera del radar informativo internacional.

FUENTE:TRT World
