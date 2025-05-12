El rehén Edan Alexander, soldado israelí-estadounidense, será liberado por Hamás este lunes, anunció el grupo de resistencia palestino, tras sostener diálogos con Estados Unidos. Las Brigadas Qassam, brazo armado del grupo, confirmaron que “decidieron liberar al soldado Edan Alexander, quien posee ciudadanía estadounidense, hoy (lunes), 12 de mayo de 2025", declaró el portavoz Abu Obaida en un breve comunicado.

Este desarrollo forma parte de los intentos en curso por alcanzar un alto el fuego en Gaza, mientras las bombas de Tel Aviv no dejan de masacrar palestinos en el enclave y el bloqueo impuesto los mata de hambre.

Según Hamás, como parte del trabajo de los mediadores para lograr una tregua, el grupo ha mantenido conversaciones con el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante los últimos días. Al respecto, Hamás expresó un "alto grado de positividad".

Se sabe que Alexander, un soldado que servía en una unidad de infantería de élite en la frontera de Gaza, es el último rehén estadounidense que sigue con vida en Gaza.

El grupo de resistencia palestino también expresó su disposición a entablar negociaciones inmediatas e intensivas para alcanzar un acuerdo final de alto el fuego, un intercambio de prisioneros mutuamente acordado y la formación de un organismo profesional independiente para gobernar Gaza. El grupo afirmó que dicho marco ayudaría a garantizar la calma y la estabilidad a largo plazo, junto con la reconstrucción y el levantamiento del bloqueo israelí.

Mientras tanto, el ejército israelí está estableciendo un corredor seguro en el enclave, junto con un alto el fuego temporal, para la liberación de Alexander, según informaron medios israelíes el lunes.

La emisora ​​pública israelí KAN informó que el ejército cesará sus ataques aéreos en Gaza y establecerá un corredor seguro a partir del medio día, hora local, para la liberación del soldado israelí-estadounidense.

El Canal 12 israelí también informó que las fuerzas israelíes que operan en Gaza fueron notificadas de un alto el fuego para la liberación de Alexander.

Trump: Liberación es un “gesto de buena fe”

El anuncio de Hamás, considerado por Washington como un “gesto de buena fe”, llega en medio de una serie de declaraciones cruzadas que exponen las crecientes tensiones entre Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Trump celebró la noticia a través de sus redes sociales, calificando la inminente liberación de Alexander como “un paso dado de buena fe” hacia Washington y los esfuerzos de los otros mediadores, Qatar y Egipto, para poner fin al genocidio en Gaza.

"Me complace anunciar que Edan Alexander, ciudadano estadounidense que ha permanecido como rehén desde octubre de 2023, regresará a casa con su familia. Estoy agradecido con todos los que hicieron posible esta noticia monumental", afirmó el mandatario estadounidense.

Trump subrayó que este podría ser el primero de los “pasos finales” necesarios para poner fin a lo que describió como “un conflicto brutal”, reiterando su esperanza de que todos los rehenes vivos y los restos de los fallecidos regresen a sus familias.

Por su parte, las declaraciones del enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, dejaron en evidencia las diferencias crecientes entre Washington y Tel Aviv. En un encuentro con familiares de rehenes israelíes, Witkoff acusó a Netanyahu de estar “prolongando la ofensiva ”, a pesar de que, según dijo, no se vislumbra ningún progreso adicional.

“Queremos traer a los rehenes de vuelta a casa, pero Israel no está dispuesto a poner fin a la guerra”, declaró Witkoff, quien insistió en que existe una “ventana de oportunidad” que debe ser aprovechada para alcanzar un acuerdo..