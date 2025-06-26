Gaza enfrenta una crisis hídrica sin precedentes que pone a su población, incluidos miles de niños, “al borde de morir de sed”. Así lo advierten agencias de la ONU, que atribuyen esta emergencia al colapso de la infraestructura de agua, provocado por los bombardeos de Israel contra instalaciones hídricas y por el bloqueo de combustible que ya supera los 100 días.

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó que apenas el 40% de las plantas de producción de agua potable siguen operando. “La extracción de agua de los pozos se ha detenido por la escasez de combustible; otros están en zonas peligrosas de difícil acceso, las tuberías están rotas y tienen fugas, y los camiones cisterna a menudo no llegan”, explicó la agencia en un comunicado publicado en redes sociales.

Además, denunció que “Gaza está al borde de una sequía provocada por el hombre”. Días antes, ya había revelado que el enclave sufre una sequía causada de manera deliberada por el colapso de su sistema hídrico, tras repetidos ataques israelíes a plantas potabilizadoras y depósitos de agua. Según la Oficina de Prensa de Gaza, desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes destruyeron o dejaron fuera de servicio 719 pozos.

También indicó que la capacidad de UNRWA para abastecer de agua a la población se redujo a la mitad en comparación con el volumen que lograba distribuir durante la última tregua, interrumpida por Israel a mediados de marzo.

En este contexto, Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, afirmó que la destrucción sistemática de infraestructuras hídricas por parte de Israel y el bloqueo del acceso al agua constituyen una "bomba silenciosa pero letal".

"Los niños morirán de sed"

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, advirtió en una conferencia de prensa que los niños palestinos podrían empezar a morir de sed si no se permite el ingreso urgente de combustible a Gaza.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que “si no termina el actual bloqueo, los niños pueden comenzar a morir de sed”, afirmó.

Dujarric informó que lograron recuperar combustible almacenado en Rafah, lo que permitió reactivar algunos servicios esenciales en el sur del enclave. “Eso nos da algo más de tiempo, pero si no se autoriza la entrada de más combustible a Gaza, estas líneas vitales se suspenderán muy pronto”, advirtió.

“Si nuestras operaciones para salvar vidas se detienen, la gente no podrá sobrevivir”, dijo el portavoz.

Por su parte, la enviada especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba, alertó al Consejo de Seguridad sobre el impacto devastador que la violencia tiene sobre la infancia, especialmente en Gaza.

“No podemos seguir mirando sin hacer nada lo que está ocurriendo con los niños en el mundo, y en particular en Gaza”, afirmó Gamba. “La magnitud de la destrucción y el sufrimiento que padecen los niños de Gaza desafía todo estándar humano”.

Y agregó: “No hay justificación posible para negarles el acceso a lo mínimo para sobrevivir: comida, salud y seguridad”.