Gaza enfrenta una crisis hídrica sin precedentes que pone a su población, incluidos miles de niños, “al borde de morir de sed”. Así lo advierten agencias de la ONU, que atribuyen esta emergencia al colapso de la infraestructura de agua, provocado por los bombardeos de Israel contra instalaciones hídricas y por el bloqueo de combustible que ya supera los 100 días.
La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) alertó que apenas el 40% de las plantas de producción de agua potable siguen operando. “La extracción de agua de los pozos se ha detenido por la escasez de combustible; otros están en zonas peligrosas de difícil acceso, las tuberías están rotas y tienen fugas, y los camiones cisterna a menudo no llegan”, explicó la agencia en un comunicado publicado en redes sociales.
Además, denunció que “Gaza está al borde de una sequía provocada por el hombre”. Días antes, ya había revelado que el enclave sufre una sequía causada de manera deliberada por el colapso de su sistema hídrico, tras repetidos ataques israelíes a plantas potabilizadoras y depósitos de agua. Según la Oficina de Prensa de Gaza, desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes destruyeron o dejaron fuera de servicio 719 pozos.
También indicó que la capacidad de UNRWA para abastecer de agua a la población se redujo a la mitad en comparación con el volumen que lograba distribuir durante la última tregua, interrumpida por Israel a mediados de marzo.
En este contexto, Pedro Arrojo-Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y el saneamiento, afirmó que la destrucción sistemática de infraestructuras hídricas por parte de Israel y el bloqueo del acceso al agua constituyen una "bomba silenciosa pero letal".
"Los niños morirán de sed"
El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, advirtió en una conferencia de prensa que los niños palestinos podrían empezar a morir de sed si no se permite el ingreso urgente de combustible a Gaza.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó que “si no termina el actual bloqueo, los niños pueden comenzar a morir de sed”, afirmó.
Dujarric informó que lograron recuperar combustible almacenado en Rafah, lo que permitió reactivar algunos servicios esenciales en el sur del enclave. “Eso nos da algo más de tiempo, pero si no se autoriza la entrada de más combustible a Gaza, estas líneas vitales se suspenderán muy pronto”, advirtió.
“Si nuestras operaciones para salvar vidas se detienen, la gente no podrá sobrevivir”, dijo el portavoz.
Por su parte, la enviada especial de la ONU para Niños y Conflictos Armados, Virginia Gamba, alertó al Consejo de Seguridad sobre el impacto devastador que la violencia tiene sobre la infancia, especialmente en Gaza.
“No podemos seguir mirando sin hacer nada lo que está ocurriendo con los niños en el mundo, y en particular en Gaza”, afirmó Gamba. “La magnitud de la destrucción y el sufrimiento que padecen los niños de Gaza desafía todo estándar humano”.
Y agregó: “No hay justificación posible para negarles el acceso a lo mínimo para sobrevivir: comida, salud y seguridad”.
“Los números trágicos hablan por sí mismos”
Dujarric también se refirió al sistema de distribución de ayuda, gestionado únicamente por la Fundación Humanitaria de Gaza, una estructura respaldada por Israel y Estados Unidos, pero ampliamente cuestionada por organizaciones internacionales y de derechos humanos.
El portavoz de la ONU denunció que hay palestinos muertos y heridos, incluyendo "informes de personas atacadas cerca de puntos de distribución militarizados no pertenecientes a las Naciones Unidas".
"Las trágicas cifras a las que se refirió hablan por sí solas de los horrores de lo que está sucediendo en Gaza", refiriéndose a los miles de muertos.
“Personas mueren simplemente por intentar conseguir alimentos, debido a un sistema de distribución militarizado que no cumple con ninguno de los principios de un sistema humanitario funcional, justo, independiente e imparcial”.
Más de 100 palestinos asesinados en 24 horas
Israel mató a más de 100 palestinos e hirió a cientos más en apenas 24 horas en distintos puntos de Gaza. Los ataques ocurrieron entre el martes y el miércoles, y entre las víctimas figuran muchos que intentaban acceder a ayuda humanitaria, así como civiles en sus hogares o en refugios, informaron fuentes médicas.
Según la agencia de noticias Anadolu, al menos 17 personas, incluidos dos niños, murieron y varias más resultaron heridas por dos bombardeos israelíes en el barrio de Shejaiya, en la Ciudad de Gaza. También nueve personas, entre ellas cuatro niños, murieron tras bombardeos israelíes contra una vivienda.
En la zona de Netzarim, el ejército israelí disparó contra palestinos que intentaban obtener asistencia, asesinando a ocho de ellos, informó la agencia de noticias palestina Wafa.
En ataques no incluidos en esos reportes, otros 27 civiles fueron asesinados en todo el enclave el jueves por la mañana.
Seis personas fallecieron y 20 resultaron heridas tras el bombardeo de una vivienda en el oeste de Ciudad de Gaza. En el barrio Sheikh Radwan, un ataque con dron contra una escuela convertida en refugio mató a nueve personas. Otros cinco, incluidos dos niños, murieron cuando un bombardeo alcanzó una tienda de campaña para desplazados en Al-Mawasi
Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, más de 56.000 palestinos han sido asesinados, la mayoría mujeres y niños, por el Ejército de Israel.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta una orden de arresto por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Además, Israel enfrenta un proceso por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.