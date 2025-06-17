La ofensiva de Israel contra Irán entró este lunes en su quinto día, con nuevos bombardeos sobre Teherán y otras ciudades. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país está “cambiando el rostro de Oriente Medio” con estos ataques, que, según dijo, podrían desatar transformaciones “radicales” en Irán.
Mientras los aviones de combate israelíes golpeaban zonas clave de la capital iraní, Teherán continuaba lanzando drones y misiles contra territorio israelí en respuesta.
Las víctimas siguen aumentando en ambos países, aunque la diferencia en las cifras es contundente. Las autoridades iraníes informaron que los bombardeos de Tel Aviv han matado al menos a 224 personas e hirieron a más de 1.257, según el Ministerio de Salud. En contraste, Israel que que 24 personas han muerto y cientos han resultado heridas en los ataques de Teherán.
La portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, afirmó este lunes que 45 mujeres y niños han muerto y 75 personas resultaron heridas en la ofensiva. Según Mohajerani, el hecho de que Israel ataque a civiles demuestra que es falso que sus bombardeos se limiten exclusivamente a objetivos militares.
La escalada ha generado llamados internacionales urgentes a la contención y a un alto el fuego, ante el temor de que se involucren nuevos actores y el conflicto se amplíe en la región.
Esto es lo que necesitas saber sobre los últimos desarrollos del conflicto:
Israel ataca TV estatal iraní y zonas residenciales de Teherán
Israel ha lanzado ataques contra Irán desde el viernes, asegurando que su objetivo son infraestructuras militares y energéticas. Sin embargo, también bombardeó numerosas zonas residenciales en Teherán.
En uno de los ataques más impactantes este lunes, Israel alcanzó el edificio de la televisión estatal iraní, mientras la presentadora de noticias estaba en vivo. El canal retomó su emisión desde otros estudios tras el ataque. Al menos tres personas murieron, reportaron medios locales.
Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había advertido que la televisión y la radio estatales de Irán estaban "a punto de desaparecer".
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, condenó el ataque y lo calificó de "acto perverso" y "crimen de guerra". Y exigió al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe "para detener al agresor”.
Por otra parte, el lunes por la tarde, aviones israelíes atacaron barrios densamente poblados de Teherán, después de ordenar la evacuación inmediata del distrito 3, donde se encuentran ministerios y embajadas. La orden afectaba a unas 330.000 personas. “Su presencia en esta zona pone en peligro su vida”, decía el mensaje.
Fue la primera orden de evacuación desde el inicio de los ataques el viernes. Provocó un gigantesco embotellamiento de ciudadanos tratando de huir, mientras la mayoría de los comercios y tiendas cerraron.
Pocas horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un sorpresivo llamado desde la cumbre del G7: “¡Todos deberían evacuar inmediatamente Teherán!”, publicó en Truth Social, tras abandonar prematuramente la cumbre.
Pero además de Teherán, el ejército israelí ha apuntado contra otras zonas en el país. El martes por la mañana afirmó que había llevado a cabo "numerosos ataques de envergadura" contra objetivos militares en el oeste de Irán.
Asimismo, este martes, Tel Aviv anunció que mató a Ali Shadmani, recientemente designado como jefe del Estado Mayor Central Khatam al-Anbiya por el líder supremo Alí Jamenei. “Tras recibir información precisa y una oportunidad repentina durante la noche, aviones de combate atacaron un centro de mando en el corazón de Teherán y eliminaron a Ali Shadmani, jefe del Estado Mayor de Guerra y comandante militar de más alto rango”, señaló el ejército israelí en su cuenta de la red social X.
Respuesta de Irán
Este martes, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que ha llevado a cabo 545 operaciones con drones contra Israel desde el sábado, y que hay más ataques de represalia en marcha. Anunció una "novena salva" de ataques combinados con drones y misiles como represalia al conflicto que inició Israel.
Por la mañana, lanzó ataques contra Tel Aviv y Jerusalén ocupada, hiriendo a 10 personas. Un misil alcanzó un edificio en el área metropolitana de la capital, informó la cadena de noticias israelí KAN.
Horas antes, en la madrugada, las sirenas de alerta se activaron en varias ocasiones durante la noche en distintos puntos de Israel, aunque en la mayoría de ocasiones se levantaron los avisos poco después. Irán declaró haber destruido objetivos estratégicos utilizando drones.
"Varios tipos de drones destructivos, equipados con capacidades precisas de destrucción y localización de objetivos", fueron utilizados en Tel Aviv y Haifa, declaró el general Kioumars Heidari, comandante de las fuerzas terrestres del ejército, según la televisión estatal.
Además, un ataque golpeó la refinería de petróleo del Grupo Bazan en la bahía de Haifa, al norte de Israel, según el medio The Times of Israel. El impacto causó la muerte de tres personas y dañó gravemente la infraestructura eléctrica del complejo, según informó la compañía, causando la suspensión de operaciones de la instalación.
En un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Tel Aviv, citado por The Times of Israel, el Grupo Bazan informó que, como consecuencia de los daños en sus instalaciones, la central eléctrica sufrió afectaciones severas. Por ese motivo, tanto la refinería principal como sus filiales suspendieron sus operaciones.
Duras advertencias de Israel
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel estaba "cambiando la faz de Oriente Medio" con la ofensiva que inició el viernes contra Irán.
"Estamos cambiando el rostro de Oriente Medio y eso podría provocar transformaciones radicales dentro del propio Irán", declaró Netanyahu en una rueda de prensa. Aseguró que los ataques israelíes están dirigidos únicamente contra objetivos nucleares y militares iraníes.
"Hemos eliminado a los líderes de seguridad de Irán, incluyendo a tres jefes de Estado Mayor, al comandante de su fuerza aérea y a dos jefes de inteligencia", añadió Netanyahu. "Los estamos eliminando uno tras otro".
Afirmó que Israel persigue tres objetivos principales: "La eliminación del programa nuclear, la eliminación de la capacidad de producción de misiles balísticos y la eliminación del eje del terrorismo”. "Haremos lo necesario para lograr estos objetivos y estamos bien coordinados con Estados Unidos", afirmó.
Por otro lado, en una entrevista con ABC News, Netanyahu dijo que el asesinato del líder supremo Alí Jamenei “podría terminar” con el conflicto. "Esto no va a escalar el conflicto, sino que podría terminar el conflicto", afirmó Netanyahu.
Irán reitera que no busca la guerra, pero que defenderá su soberanía
Por su parte, Irán insistió en que no inició el conflicto y que no busca una guerra, pero que defenderá su soberanía. "Irán no busca la guerra o una escalada, pero no dudaremos en defender a nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestra soberanía", advirtió su embajador ante la ONU, Saeed Iravani. Añadió que "cualquier país asistiendo a la agresión israelí comparte responsabilidad legal por las consecuencias".
Aseguró que Teherán "seguirá ejerciendo su derecho a la autodefensa hasta que la agresión de Israel pare o la comunidad internacional o el Consejo de Seguridad tomen acción significativa".
El ministro de Exteriores iraní y principal negociador nuclear, Abbas Araghchi, acusó a Israel de “dar un golpe” a la diplomacia nuclear. Durante una llamada con sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania, afirmó que “la agresión israelí contra Irán, en medio de las negociaciones nucleares con Estados Unidos, representa un golpe a la diplomacia”.
No obstante, según informó el diario The Wall Street Journal, Teherán está enviando, a través de gobiernos de países árabes, señales de apertura al diálogo, con la condición de que Israel detenga sus ataques militares. El reporte, que cita a dos fuentes iraníes y tres fuentes regionales, señala que Irán transmitió esta posición a varios países del Golfo, y estaría dispuesto a mostrar flexibilidad en las negociaciones nucleares si Tel Aviv pone fin a su ofensiva militar.
¿Cuál es el estado de las instalaciones nucleares que atacó Irán?
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este lunes, citando datos de las autoridades iraníes, que la planta piloto de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro del país, sufrió daños externos tras los ataques israelíes del viernes. Aunque no se reportaron afectaciones en la sala subterránea principal, el corte de energía podría haber impactado el funcionamiento de las centrifugadoras. Rafael Grossi, director del OIEA, también confirmó la presencia de contaminación radiológica y química dentro de la instalación.
Por su parte, el sitio de enriquecimiento de Fordo, situado al sur de Teherán, también fue atacado pero "no se registraron daños", según el OIEA. Mientras que en Isfahán fueron alcanzadas otras instalaciones nucleares, como laboratorios y plantas de conversión de uranio.
Ahora bien, la agencia nuclear de la ONU no reportó un aumento de los niveles de radiación alrededor de las distintas plantas afectadas. "Hay muy pocos riesgos de que los ataques a las instalaciones de enriquecimiento de uranio provoquen emisiones radiactivas peligrosas", indicó.
La OIEA insistió en que los emplazamientos nucleares "nunca deben ser atacados, sea cual sea el contexto o las circunstancias, ya que podría perjudicar a la población y al medio ambiente".