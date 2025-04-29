Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, se reúnen en Roma para la cuarta cumbre intergubernamental entre los dos países, justo cuando los vínculos bilaterales, en áreas como defensa y comercio, están cobrando nuevo impulso.

Los líderes ya se habían encontrado previamente en otros escenarios multilaterales, desde las Naciones Unidas hasta cumbres de la OTAN, donde abordaron una serie de desafíos geopolíticos, incluida la guerra en Ucrania, la reintegración del gobierno de Siria en la comunidad internacional y el fortalecimiento de la cooperación en defensa y comercio.

Hay múltiples señales de esta creciente asociación entre Ankara y Roma, con especial atención en el área de defensa.

El pasado 7 de abril, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, viajó a Türkiye para mantener conversaciones con su homólogo Yasar Guler, sobre el fortalecimiento de los lazos militares entre ambos aliados de la OTAN.

A comienzos de este año, Baykar, el principal fabricante de drones de Türkiye —cuyos sistemas no tripulados han sido desplegados en países como Azerbaiyán, Libia, Ucrania y Etiopía— firmó un acuerdo estratégico con Leonardo SpA, el gigante italiano de la industria aeroespacial y de defensa. Además, a finales del año pasado, Baykar adquirió Piaggio Aerospace.

"Con Baykar, estamos creando un nuevo referente en tecnologías no tripuladas, que desempeñarán un papel cada vez más central en el futuro de la defensa," declaró Roberto Cingolani, CEO de Leonardo. Se espera que esta alianza abra nuevas oportunidades en el mercado europeo de defensa, proyectado en 100.000 millones de dólares.