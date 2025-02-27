La prioridad de la política exterior de Türkiye es reducir los conflictos en Oriente Medio, el Cáucaso, los Balcanes, el mar Negro, el Mediterráneo y el Egeo, señaló Hakan Fidan, ministro turco de Relaciones Exteriores, durante una entrevista con el medio de noticias Al Jazeera. En esa línea, dijo que Ankara busca hacer frente a la inestabilidad en la región para impulsar el desarrollo económico y garantizar los servicios básicos para la población.
"Adoptamos una política exterior constructiva que no amenaza la seguridad de otros, respeta la integridad territorial de todos, busca el desarrollo económico y reconoce la voluntad nacional de cada país", subrayó Fidan.
Sobre el panorama en Siria tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad, el ministro rechazó categóricamente la intervención de Israel en el sur de ese país, advirtiendo que esto solo contribuirá a una mayor inestabilidad en la región. "El pueblo sirio ha demostrado una gran valentía y ha hecho enormes sacrificios por su libertad y dignidad durante los últimos 15 años", señaló. También recordó el desplazamiento de millones de personas y la muerte de cientos de miles.
Justamente, Fidan sostuvo que Siria está dando pasos para preservar su unidad nacional y su integridad territorial, algo que Türkiye considera prioritario. Además, advirtió que “cualquiera que tenga la intención de apoderarse de su patria, no espere que el pueblo sirio lo acepte. Los sirios no permitirán ninguna ocupación, ya sea del grupo terrorista PKK o de Israel, como lo han hecho a lo largo de la historia".
Ante la pregunta sobre las garantías de seguridad que Türkiye podría ofrecer a Israel respecto a la ausencia de defensas en el sur de Siria, Fidan aclaró que este tema no ha sido discutido con Tel Aviv.
Fidan también destacó la relación histórica de Siria con Rusia en ámbitos sociales, económicos y de seguridad, y mencionó que durante su reciente reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, hablaron acerca del futuro de las bases militares rusas de Moscú en Siria, además de asuntos económicos.
Türkiye no acepta el plan de Trump para apoderarse de Gaza
Luego de la polémica que desató el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al proponer que su país tomara el control de Gaza expulsando por la fuerza a los palestinos, el ministro Fidan afirmó que Türkiye no aceptará tal plan. Incluso, advirtió que dicha propuesta no debe tomarse en serio. "Tal vez solo haya dos países en el mundo que defienden esta expulsión de los palestinos: Estados Unidos e Israel", dijo Fidan durante la entrevista.
El jefe de la diplomacia turca también criticó la postura del gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al asegurar que su visión de seguridad no se basa en la solución de dos Estados, sino en la expansión de Israel en la región. "Lejos de concederles un Estado a los palestinos, lo que vemos es que (los israelíes) planean anexar más territorio palestino y, más allá de eso, incluso ocupar Líbano y Siria", advirtió.
El ministro enfatizó que Israel no podrá continuar con estas políticas indefinidamente, señalando que, si bien cuenta con el apoyo de Estados Unidos en la actualidad, esta estrategia no es sostenible a largo plazo.
Fidan también recordó que los países árabes e islámicos han instado a Israel a aceptar la solución de dos Estados como vía para garantizar la seguridad de todas las partes. “Los países árabes están listos, Türkiye está lista. Acepten la solución de dos Estados y permítanle a la región vivir en paz. Las políticas de ocupación y expansión solo traerán consecuencias graves", aseveró.
"Hamás no es solo un grupo, sino una idea y una ideología"
Ante la pregunta sobre el papel de Hamás en el futuro de Gaza, Fidan defendió su legitimidad dentro del sistema político palestino. "Hamás es un partido legítimo, como cualquier otro bajo el paraguas del Estado de Palestina. Es un movimiento de resistencia que se vio obligado a tomar las armas debido a la ocupación", explicó.
Señaló que Hamás no es solo una organización, sino una ideología nacida como respuesta a la ocupación israelí. "Si nos enfocamos solo en Hamás mientras la ocupación, la opresión y la humillación continúan, estaremos ignorando el problema real", afirmó.
Fidan argumentó que la verdadera cuestión es la permanencia de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos. "Si los palestinos tuvieran su propio Estado dentro de las fronteras de 1967 y aun así atacaran a Israel, entonces se les podría responsabilizar. Pero, estando bajo ocupación y privados de sus derechos fundamentales ¿qué se espera que hagan?", cuestionó.
Advirtió que, incluso si Hamás desapareciera, surgiría otro movimiento de resistencia aún más fuerte. "Estamos ante un pueblo que ha estado sometido a la ocupación y la humillación durante años. Si no tienen más opción que morir, ¿qué se espera que hagan?", concluyó.
Guerra en Ucrania y el rol de Türkiye
Sobre la guerra en Ucrania, Fidan señaló que hay señales de que el conflicto se acerca a su fin. Explicó que actualmente se están llevando a cabo discusiones sobre las condiciones para un alto el fuego y que tanto Estados Unidos como Rusia han designado enviados para estas negociaciones.
"Los estadounidenses están recopilando información para elaborar una hoja de ruta que luego presentarán a las partes. Sin duda, habrá solicitudes de modificación por parte de Rusia, Ucrania y Europa. Por eso creo que los próximos meses serán muy intensos en este sentido. Para el verano, deberíamos ver algún avance hacia el fin de la guerra", afirmó.
También destacó que Europa ha estado desarrollando una estrategia militar en Ucrania en conjunto con Estados Unidos. Sin embargo, ahora que Washington parece distanciarse del conflicto, Europa se encuentra en una posición vulnerable.
"Cuando Estados Unidos sale de la ecuación, vemos a Europa cara a cara con Rusia, lo que pone en jaque su seguridad. Han construido su sistema de defensa bajo el paraguas de seguridad estadounidense, y ahora se enfrentan a una grave crisis de seguridad", explicó.
Sobre la postura de Estados Unidos en la guerra de Ucrania, Fidan mencionó que la propuesta de Trump de normalizar relaciones con Rusia antes de poner fin al conflicto envía un mensaje completamente diferente a Europa.
Türkiye y su relación con la UE
Respecto a la adhesión de Türkiye a la Unión Europea, Fidan reiteró que la postura oficial de Ankara sigue siendo la de integrarse al bloque. No obstante, señaló que Europa mantiene una visión basada en políticas de identidad que impiden la incorporación de Türkiye.
"En esta nueva etapa y con las circunstancias actuales, ¿reevaluarán su postura? Espero que sí", concluyó Fidan.