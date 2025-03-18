La tensión política en Israel se intensificó luego de que el líder de la oposición, Yair Lapid, exigiera la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por su decisión de destituir a Ronen Bar, jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bet.
"Si perder la confianza es motivo de despido, el primero en irse debería ser Netanyahu. El Estado de Israel ha perdido la confianza en él", declaró Lapid en una entrevista con la radiodifusora pública KAN.
El domingo, Netanyahu anunció su intención de cesar a Bar, alegando "falta de confianza". Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia, ya que llega tras la investigación interna de Shin Bet sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por el grupo palestino Hamás. Netanyahu rechazó las conclusiones del informe, asegurando que no respondían a preguntas clave.
La investigación a Shin Bet
Lapid sugirió que la destitución de Bar no se debe únicamente a la disputa sobre el informe del 7 de octubre, sino a una investigación de la agencia Shin Bet sobre empleados de la oficina de Netanyahu por presuntos delitos.
"Tan pronto como Shin Bet comenzó a investigar su oficina, Netanyahu decidió despedir a Ronen Bar de manera apresurada, imprudente y contradictoria", afirmó el líder opositor.
Además, Ronen Bar, quien fue nombrado en 2021 por el gobierno anterior, ha reconocido su responsabilidad en la “falla de seguridad” del 7 de octubre de 2023 tras el ataque sorpresa de Hamás.
Bar insistió en que cualquier investigación sobre la seguridad del 7 de octubre no puede limitarse al ejército o al Shin Bet, sino que debe incluir al gobierno y al propio Netanyahu, a quien acusó de ignorar repetidamente las advertencias de la agencia en el año previo al ataque.
Sin embargo, Netanyahu ha resistido los llamados a establecer una investigación estatal sobre el ataque o a dimitir. Este episodio se suma a otros movimientos en el gabinete de seguridad. Netanyahu ha intentado reemplazar a la fiscal general y destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre.
Mientras tanto, la asesora legal del gobierno, Gali Baharav-Miara, ha solicitado una reunión con Netanyahu para discutir el despido. Según el Canal 12 de Israel, el gabinete revisará este miércoles la decisión del primer ministro, en medio de crecientes protestas y tensiones dentro del aparato de seguridad y el ámbito político.