ORIENTE MEDIO
2 min de lectura
Oposición israelí exige la renuncia de Netanyahu por la destitución del jefe de seguridad nacional
El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu en medio de la tensión por la destitución del jefe de la agencia de seguridad interna del país.
Oposición israelí exige la renuncia de Netanyahu por la destitución del jefe de seguridad nacional
Benjamín Netanyahu busca destituir a Ronen Bar, jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bet. / TRT Haber
18 de marzo de 2025

La tensión política en Israel se intensificó luego de que el líder de la oposición, Yair Lapid, exigiera la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu por su decisión de destituir a Ronen Bar, jefe de la agencia de seguridad interna Shin Bet.

"Si perder la confianza es motivo de despido, el primero en irse debería ser Netanyahu. El Estado de Israel ha perdido la confianza en él", declaró Lapid en una entrevista con la radiodifusora pública KAN.

El domingo, Netanyahu anunció su intención de cesar a Bar, alegando "falta de confianza". Sin embargo, la decisión ha generado una fuerte controversia, ya que llega tras la investigación interna de Shin Bet sobre el ataque del 7 de octubre de 2023, perpetrado por el grupo palestino Hamás. Netanyahu rechazó las conclusiones del informe, asegurando que no respondían a preguntas clave.

La investigación a Shin Bet

Lapid sugirió que la destitución de Bar no se debe únicamente a la disputa sobre el informe del 7 de octubre, sino a una investigación de la agencia Shin Bet sobre empleados de la oficina de Netanyahu por presuntos delitos.

Recomendados

"Tan pronto como Shin Bet comenzó a investigar su oficina, Netanyahu decidió despedir a Ronen Bar de manera apresurada, imprudente y contradictoria", afirmó el líder opositor.

Además, Ronen Bar, quien fue nombrado en 2021 por el gobierno anterior, ha reconocido su responsabilidad en la “falla de seguridad” del 7 de octubre de 2023  tras el ataque sorpresa de Hamás. 

Bar insistió en que cualquier investigación sobre la seguridad del 7 de octubre no puede limitarse al ejército o al Shin Bet, sino que debe incluir al gobierno y al propio Netanyahu, a quien acusó de ignorar repetidamente las advertencias de la agencia en el año previo al ataque. 

Sin embargo, Netanyahu ha resistido los llamados a establecer una investigación estatal sobre el ataque o a dimitir. Este episodio se suma a otros movimientos en el gabinete de seguridad. Netanyahu ha intentado reemplazar a la fiscal general y destituyó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre. 

Mientras tanto, la asesora legal del gobierno, Gali Baharav-Miara, ha solicitado una reunión con Netanyahu para discutir el despido. Según el Canal 12 de Israel, el gabinete revisará este miércoles la decisión del primer ministro, en medio de crecientes protestas y tensiones dentro del aparato de seguridad y el ámbito político.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar