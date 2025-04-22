AMÉRICA LATINA
1 min de lectura
Petro asegura que EE.UU. le retiró la visa
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló durante un Consejo de Ministros que ya no puede viajar a Estados Unidos porque, según dijo, “le quitaron la visa”. El comentario fue hecho de manera informal, sin más detalles ni confirmación oficial h
esp_image_petro / TRT Español
22 de abril de 2025

Este anuncio genera interrogantes sobre el estado actual de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Aunque no se ha emitido ningún comunicado por parte del Gobierno de EE.UU. ni del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, el tema ha cobrado relevancia debido a tensiones recientes entre ambos países.

De confirmarse, sería el primer caso en décadas de un presidente colombiano sin visa estadounidense. El único precedente similar ocurrió en los años noventa, cuando al entonces presidente Ernesto Samper también se le revocó la visa tras el escándalo del proceso 8.000.

Recomendados

Por ahora, se espera una confirmación oficial que aclare si se trata de una decisión formal de Washington.

