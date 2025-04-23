Una reciente investigación ha encendido las alarmas sobre Israel: imágenes satelitales de alta resolución, accesibles al público a través de los servicios de mapas de Google y Apple, muestran instalaciones reservadas del país, entre ellas el reactor nuclear de Dimona. Además de revelar cómo el ejército de Tel Aviv continúa con sus masacres sobre la sitiada Gaza.

“Fotografías aéreas del Centro de Investigación Nuclear de Dimona, bases militares clasificadas e imágenes de Gaza que muestran unidades de maniobras de las Fuerzas de Defensa de Israel (FD) ahora son accesibles al público”, informó el diario israelí Yedioth Ahronoth en su reporte.

La investigación también señala que “publicaciones recientes en X y otras plataformas revelan que la resolución de estas imágenes es relativamente alta en comparación con lo que estaba disponible anteriormente, alcanzando los 0,4 metros”.

Además, advierte que “la disponibilidad de imágenes satelitales de tan alta resolución en plataformas de mapeo masivo las convierte en un recurso significativo de inteligencia de fuente abierta para entidades hostiles, investigadores o incluso individuos curiosos. Este desarrollo se debe a cambios en las capacidades globales de imágenes satelitales y en las regulaciones”.

Un reactor sospechosos de armas nucleares

El reactor de Dimona, ubicado en el desierto del Néguev, fue construido en secreto con asistencia francesa a finales de la década de 1950. Y es la instalación nuclear más importante de Israel. Aunque Tel Aviv insiste en que tiene fines civiles, el extécnico nuclear Mordechai Vanunu filtró detalles a la prensa en 1986 que sugerían que el reactor formaba parte de un programa de armas nucleares, incluyendo pruebas de la producción de ojivas.

Dos años después, agentes del Mossad, el servicio secreto de Israel, secuestraron a Vanunu en Italia. El exténico nuclear fue trasladado entonces a Israel y condenado a 18 años de prisión por traición y espionaje. Fue liberado en 2004, pero sus revelaciones siguen siendo una sombra persistente sobre la ambigüedad nuclear de Israel.

En 1997, Estados Unidos promulgó la Enmienda Kyl-Bingaman, que prohibía la recolección y difusión de imágenes satelitales de alta resolución de Israel y los territorios ocupados sin permiso de una autoridad federal.

El informe señala que, en ese momento, la mayoría de las imágenes satelitales comerciales provenían de empresas estadounidenses, y la ley fue el resultado directo de los esfuerzos diplomáticos israelíes en el Congreso.

“Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente. Para 2017, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) determinó que las imágenes satelitales no estadounidenses habían superado la resolución de los satélites estadounidenses”, según el diario. Esto permitió que los servicios de mapas y navegación accedieran a imágenes de alta calidad de Israel provenientes de fuentes no estadounidenses.

Sobrevolando Gaza

El periódico destacó que obtener imágenes de alta resolución de sitios clasificados en Israel, incluidos el Centro de Investigación Nuclear de Dimona y bases estratégicas no ocultas bajo tierra, ha sido relativamente fácil durante más de tres años.

Las imágenes satelitales también han captado “actividad aérea israelí, como aviones F-15 sobre Gaza y Líbano, así como unidades terrestres en maniobra”.

“Esta situación parece fuera de control. El gobierno israelí tiene poca influencia sobre la publicación de tales imágenes por parte de entidades comerciales estadounidenses, siempre que cumplan con la Enmienda Kyl-Bingaman”, afirmó el informe.