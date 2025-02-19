EE.UU. Y CANADÁ
"México está dirigido por los cárteles" - Trump
Declaraciones polémicas de Trump
"México está dirigido por los cárteles" - Trump
19 de febrero de 2025

Trump aseguró que México está "en gran parte dirigido por los cárteles" y sugirió que EE.UU. podría intervenir si el gobierno mexicano lo solicita.

Sus declaraciones llegan tras un informe del New York Times que revela que la CIA ha intensificado el uso de drones en México para rastrear fábricas de fentanilo, una operación iniciada bajo Biden y ampliada por Trump.

Cuando se le preguntó si estos drones tienen autorización para ataques letales, Trump evitó responder directamente.

