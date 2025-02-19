Trump aseguró que México está "en gran parte dirigido por los cárteles" y sugirió que EE.UU. podría intervenir si el gobierno mexicano lo solicita.

Sus declaraciones llegan tras un informe del New York Times que revela que la CIA ha intensificado el uso de drones en México para rastrear fábricas de fentanilo, una operación iniciada bajo Biden y ampliada por Trump.